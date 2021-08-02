Atlayarak altın madalyayı, örerek gönülleri kazandı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda altın madalyalı atlayıcı Tom Daley’nin tribünden yarışları izlerken örgü ördüğü anlar kameralara yansıdı.
Britanyalı sporcu senkronize 10 metre platform atlamada geçen hafta altın madalya kazanmıştı.
Daley dün kadınlar 3 metre tramplen atlama yarışını izlerken bir yandan da örgü ördü. Fotoğraflar sosyal medyada çokça paylaşıldı, sporcuya övgü yağdı.
Açık kimlikli eşcinsel bir sporcu olarak LGBTİ+ topluluğunun görünürlüğü ve dahiliyetini artırmadaki rolüyle de övgüler alan Daley oyunlara hazırlanma sürecinde örgü örmenin çok yararını gördüğünü anlattı.
Başarılı sporcu Instagram hesabından “Bütün bu süreçte aklımı başımda tutan şey örgü ve tığ işine sevgim” diye yazmıştı.
Daley, olimpik başarısının ardından altın madalyasını korumak için ördüğü küçük kılıfı da takipçileriyle paylaştı.
2011 yılında babasını beyin tümörü nedeniyle kaybeden Daley ördüğü kazaklardan birini bu alanda çalışan bir vakıf yararına satmıştı.