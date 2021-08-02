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Yaramazlara biraz batar!

İstanbul’un altı ilçesinde aşısızlara fırından ekmek satılmayacak

İstanbul’da altı ilçenin fırıncılar odası temsilcisi, aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satmama kararı aldı.

Fotoğraf: Pixabay

1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yaparken, son dönemdeki vakaların ağırlıklı olarak iki doz aşısını olmayanlardan çıkması nedeniyle aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilmesi gibi seçenekler değerlendirilmeye başladı.


DHA’nın haberine göre,Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler’de fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceklerini, aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacaklarını bildirdi. Çiçek, bu kararın en kısa sürede 39 ilçeye yayılacağını düşündüğünü belirterek, “Hatta bu kararın tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü yok” dedi.

Uygulamanın haftaya başlayacağını ifade eden Çiçek, aşı kontrolünün cep telefonlarındaki HES uygulaması üzerinden yapılacağını kaydetti.

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