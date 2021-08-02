Fırıncılar odası: Aşısızlara ekmek satılmaması söz konusu değil

İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, altı ilçede aşı olmayanlara fırınlarda ekmek satmama kararı aldıklarını duyurdu. Ancak oda başkanlığı böyle bir uygulama yapılmayacağını bildirdi.

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1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yaparken, son dönemdeki vakaların ağırlıklı olarak iki doz aşısını olmayanlardan çıkması nedeniyle aşı olmayanlara bazı kısıtlamalar getirilmesi gibi seçenekler değerlendirilmeye başladı.

DHA’nın haberine göre, Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü olmadığını söyleyen İstanbul Fırıncılar Odası Esenler Temsilcisi Mustafa Çiçek, Bakırköy, Güngören, Bağcılar, Bahçelievler, Bayrampaşa ve Esenler’de fırına gelen vatandaşların aşılarının olup olmadığını kontrol edeceklerini, aşısı olmayana ekmek satışı yapmayacaklarını bildirdi.

Çiçek, bu kararın en kısa sürede 39 ilçeye yayılacağını düşündüğünü belirterek, “Hatta bu kararın tüm Türkiye’ye yayılmasını istiyoruz. Bu şekilde en azından insanları uyarmış oluruz. Çünkü Türkiye’nin bir kapanmaya daha gücü yok” dedi.

Uygulamanın haftaya başlayacağını ifade eden Çiçek, aşı kontrolünün cep telefonlarındaki HES uygulaması üzerinden yapılacağını kaydetti.

‘Söz konusu değil’

AA’ya konuşan İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin ise şunları söyledi: “Esenler’de bir fırın işletmecisinin yapmış olduğu açıklama talihsiz bir açıklamadır. İstanbul Fırıncılar Odası yönetim kurulunun kesinlikle böyle bir açıklamadan haberi, böyle bir talebi ve isteği yoktur. Açıklama sadece Esenler’de olmuş. Diğer beş ilçenin böyle bir olaydan haberi yokmuş. İstanbul’da ekmek satışı sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam ediyor. Kentte fırınlarda insanların aşı olup olmadığına bakılmıyor. İstanbul’da aşı olmayana ekmek satılmaması gibi bir durum kesinlikle söz konusu değil. Biz teknik olarak da insanların aşı olup olmadığını şubelerimizde tespit etme şansına sahip değiliz. Böyle bir altyapımız yok. İstanbul’da üretilen ekmeğin yüzde 35’ini mağazalarımızda, geri kalanı toptan satıyoruz. Böyle bir uygulama bize tebliğ edilse bile başarılı olma şansımız yok. Bu tarz yanlış bir açıklamaya yapan meslektaşımızı da uyardık.”