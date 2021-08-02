Diken

Yaramazlara biraz batar!

Müftüoğlu’ndan 4’üncü dalga uyarısı: En çok sahtekarlara inanan aşısızları vuracak

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Türkiye’nin salgında ‘çok kritik bir noktada’ olduğunu ifade ederek, 4’üncü dalganın en çok aşısızları vuracağını belirtti.

Fotoğraf: AA

1 Temmuz’da tedbirlerin büyük kısmının kaldırıldığı Türkiye’de uzmanlar, daha bulaşıcı olduğu bilinen Delta varyantına işaret ederek ağustos ayında yeni bir pik uyarısı yaparken, son dönemdeki vakaların ağırlıklı olarak iki doz aşısını olmayanlardan çıkması dikkat çekiyor.


Öte yandan, henüz ilk doz aşısını dahi vurulmayan yaklaşık 20 milyon kişi bulunurken, bunun esas nedeni olarak aşı karşıtı kişilerin, sosyal medya ve diğer platformlarda aşıların yan etkisine dair yaydıkları yanıltıcı bilgiler gösteriliyor.

Son dönemde, aşı olmayanlara yasak getirilmesi veya aşılılara pozitif ayrımcılık uygulanması gibi seçenekler de değerlendirilmeye başladı.

Müftüoğlu, Hürriyet’teki yazısında “Sahtekarlar” diyerek aşı karşıtlığıyla bilinen ‘uzmanlara’ yüklendi.

Toplumsal bir sorun yaşanırken ‘bilgililerin ilgisiz, ilgililerin bilgisiz olduğu’ durumlarda beklenenden çok daha büyük ve tehlikeli sonuçlarla karşı karşıya kalınabileceğini ifade eden profesör, “Hele bir de ‘bilgili’ olduğu varsayılan ya da öyle gibi görünenler eğer yanlış yönlendirmeler ve ‘hatalı rol model’ tavırları geliştirirlerse tehlike iyice büyür” ifadelerini kullandı.

Aşı karşıtlığı meselesinde‘ de böyle bir durum olduğunu belirten Müftüoğlu, şöyle devam etti:‘Bilgililerin çoğu’ konuya yeterince ve hak ettiği ilgi göstermiyor. Bilgili oldukları kabul edilen bazı çakma ve kara düşünceli bilim değil filim adamı oldukları zaten bilinen kişiler ise topluma yanlış mesajlar verebiliyor. Eğer böyle giderse ve eğer bu fütursuz ‘film adamlarına(!)’ hak ettikleri yanıtlar verilmezse bilelim ki 4. dalga kaçınılmazdır ve kapımızdadır. Ve yine bilelim ki o 4. dalga en çok bu sahtekârlara inanan ‘aşısızları’ vuracak, onları yaralayacaktır. İşte bu nedenle çok ama çok önemli ve kritik bir noktadayız.”

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