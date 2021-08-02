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Yaramazlara biraz batar!

Kadınlarda güreşte ilk madalya: Yasemin Adar Olimpiyat üçüncüsü

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nın 10’uncu gününde bronz madalya kazanan Rıza Kayaalp’ten sonra güreşte bir madalya da Yasemin Adar’dan geldi. Bronz madalya kazanan Adar, kadınlarda Türkiye’ye güreşte ilk madalyayı getiren sporcu olarak tarihe geçti.

Fotoğraf: AA

Adar, Makuhari Messe’deki 76 kilo bronz madalya mücadelesinde Kırgız Aiperi Medet Kyzy ile karşı karşıya geldi. Agresif bir oyun sergileyen milli güreşçi, bir dakika 24 saniyede rakibini tuşla yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.


Madalya sayısı 96’ya çıktı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda milli güreşçiler Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar’ın bronz madalya almasıyla Türkiye’nin madalya sayısı 96’ya çıktı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonunda ilk kez Londra 1908’de temsil edilen Türkiye, Tokyo 2020’ye kadar altı farklı branşta 39 altın, 25 gümüş ve 27 bronz olmak üzere 91 madalya topladı.

Tokyo 2020’de tekvandoda Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün’in aldığı bronz madalyalarla bu sayı 93’e yükseldi. Milli okçu Mete Gazoz’un bireyselde aldığı altın madalyayla 94’e çıktı.

Kayaalp ve Adar’ın bronz madalya kazanmasıyla Türkiye’nin Tokyo’daki madalya sayısını beşe, toplam Olimpiyat madalya sayısı ise 96’ya yükseldi. Madalyaların 40’ı altın, 25’i gümüş, 31’i bronz.

Milli güreşçi Rıza Kayaalp Olimpiyat Oyunları’nda bronz madalya kazandı

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