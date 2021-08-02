Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Antalya, Muğla ve Isparta’da yangın söndürme çalışmalarının devam ettiğini açıkladı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla’nın Milas ilçesindeki yangın koordinasyon merkezinde basın toplantısı yaptı.

Pakdemirli, “Antalya, Muğla ve Isparta’da alevlerle mücadele devam ediyor” dedi.

Dün belediyelerin sorumluluğuna dikkat çeken Pakdemirli bir kez daha konuya değindi. “Bunu siyasetten bağımsız söylüyorum” diyen Pakdemirli, belediyelerin sorumluluk alanını geliştirilmesi gerektiğinin altını çizerek, “Özellikle ormana yakın belediyelerimiz tedbir almalı” dedi.

Pakdemirli’nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Son beş günde 132 yangından 125’ini kontrol atına aldık, 7’si devam ediyor. Ayrıca 78 de kırsal yangına teşkilatımız müdahale etti.

*Isparta’da Sütçüler mevkisinde 11.30 sularında bir yangın daha çıktı. Ona da hemen 1 uçak, 15 arazöz, 200’ün üzerinde personel sevk ettik, çalışmalara başladık.”

*Köyceğiz’de yangın dağlık arazide sürüyor. Hava ve karadan müdahale ediliyor.

*Yedi noktada süren yangınlara 16 uçak 51 helikopter, bir insansız helikopter, 850 arazöz, 150 iş makinesi ve 5 binin üzerinde personelle müdahale ediliyor.

*Her yardımı kabul etmiyoruz. 40 tonluk kapasitesi olanları kabul ediyoruz. Yardım gelmeye devam ediyor.

*Orman Genel Müdürlüğü siyasete alet edilmemesi gereken bir kurum.

*(Milas’taki Yeniköy Termik Santraline alevlerin yaklaştığı iddiası) Şimdilik orada bir problem görünmüyor. Rüzgar da o yönde esmiyor, bir problem yok.

Soylu Kılıçdaroğlu’na ‘seslendi’

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na mesaj yolladı: “İki de bir tesis açılması için ormanların yandığını söylerseniz Antalya’da, Muğla’dakilere, ‘İşi ağırdan alın’ da dersiniz. Ben böyle bir şeye inanmam. CHP’li belediyelerle birlikte çalışıyoruz.”

“Sayın genel başkan, ‘Hadsizler’ diyorsunuz. Neyin hadsizleri” diyen Soylu, “Köyceğiz’de silahlar çekildi” deniyor diyen Soylu, sosyal medyada paylaşılanların yüzde 90’ının yalandan ibaret olduğunu, bir kamplaşma yaratılmak istendiğni ifade etti ve “Birkaç tane münferit olay olmuş olabilir. Asker, jandarmayla konuşuldu” dedi.

Sekiz yerleşim biriminin tamamen, beş yerleşim biriminin kısmen boşaltıldığı bilgisini de paylaşan içişleri bakanı, tarım arazileri, kaybedilen hayvanlar dahil olmak üzere mağdur olanlara yardım edileceğini söyledi.

‘300’ü aşkın ihbar aldık’

Soylu, yangınların çıkış nedeniyle ilgili bir soru üzerine şunları söyledi: “300’ü aşkın ihbar aldık. Hepsini inceliyoruz. Gözaltında olanlar var. Sabotaj, dikkatsizlik, terör bunların hepsiyle ilgili inelemeler yapılıyor. Yangınlarla ilgili özel bir ekip çalışıyor.”