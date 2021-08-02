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Yaramazlara biraz batar!

Halkbank’tan hatalı kurla döviz alanların ismi ‘müşteri sırrı’ sayılmış

Yaklaşık üç sene önce sitesinde hatalı kurdan döviz satan Halkbank yönetimi, o dönemki işlemlerin hemen iptal edildiğini, kar veya zarar oluşmadığını açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Halkbank’ın sitesinde 31 Ağustos 2018’de gece yarısı o dönem 6,55 seviyelerinde seyreden ABD Doları 3,72’den, 7,62’lik avro da 4,32’den satılmıştı. Toplamda 1760 müşterinin 4 milyon 600 bin dolar aldığı belirtilirken hatanın banka haricindeki bir sistemde meydana gelmesi nedeniyle yaşandığı açıklanmıştı. Banka yöneticileri hakkında yürütülen soruşturmada ise takipsizlik kararı verilmişti.


TBMM KİT Komisyonu’nda, konuyu bir kez daha gündeme getiren CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan’a “2018 yılında en önemli konulardan biri hatalı kurlarla döviz satım işlemleridir. Bu durumun diğer bankalarda olmaması ama Halkbank’ta olmasının nedeni nedir” diye sordu.

Halkbank cephesi benzer sorunların o dönem başka bankalarda da yaşandığını belirterek soruya yazılı yanıt verdi: “İşlemler hemen iptal edilmiş, mali anlamda kar veya zarar oluşmamıştır. Müşterilerimizin isim bilgileri banka ve müşteri sırrı kapsamına girdiğinden cevaplandırılamamıştır.”

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