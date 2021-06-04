BDDK düzenlemesi: Banka ve müşteri sırrı bilgiler ‘yetkili merciler’le paylaşılabilecek

Gezi sürecinde başta her şey o kadar güzeldi ve sonunda onurumuz öyle çiğnendi ki artık ondan daha sarsıcı bir deneyim yaşamayacağımızı bilmenin verdiği bir rahatlıkla sokağa çıkıyoruz. Gezi’yi bu yüzden seviyorum. Hem bu toplumun bütün bileşenleriyle ilk orada karşılaştım, hem de bu iktidardan yiyeceğim en sağlam tokadı orada yedim. Bu nedenle artık kaybedecek bir şeyim yok.