Yunanistan’ın yardım teklifi reddedilmiş

Türkiye’deki yangın felaketini yakından izleyen ülkeler arasındaki Yunanistan, Türkiye’ye itfaiye uçağı göndermeye hazır olduğunu, ancak olumlu bir yanıt alamadığını bildirdi.

BBC Türkçe’den Stelyo Berberakis’in haberine göre başka bir yardım talebi gelirse de göndermeye hazır olduğunu belirten Yunanistan, Türkiye’den teşekkür dışında olumlu bir yanıt gelmediğini aktardı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Türkiye’deki yangınların yayıldığı 29 Temmuz’da ‘Yunanistan’ın yangın söndürme faaliyetleri için her türlü yardımı vermeye hazır olduğunu‘ söylemişti:

‘Teklif hala geçerli’

Yunan hükümeti, ülkede çıkan yangınlara rağmen Türkiye’den talep geldiği anda Yunan itfaiye ve kurtarma birimlerinin yardıma gönderilmesi teklifinin halen geçerli olduğunu açıkladı.

Yunan basınında yer alan haberlerde havadan söndürme araçlarının yetersiz kalması üzerine Türkiye’nin Rusya, Azerbaycan, Ukrayna ve İran gibi ülkelerden yardım talebinde bulunduğu, ancak Yunanistan’dan gelen teklifleri yanıtsız bıraktığına dikkat çekildi.

Türkiye’de 28 Temmuz’da Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve ardından en az 30 farklı ilde çıkan yangınlar bazı noktalarda günlerdir devam ediyor. Yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı sekize yükseldi. Binlerce hayvan telef oldu, orman ve tarım arazileri ve bölgedeki sera alanları küle döndü. Yangınların tehdit ettiği köy ve diğer yerleşim yerleri tahliye edildi.

Son olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 28 Temmuz’da başlayan 125 yangının 117’sinin kontrol altına alındığını açıkladı.