Belediye başkanı: Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, önünü alamayız

Antalya’da orman yangınları altıncı gününde. Bir mahallenin tamamen yandığı Gündoğmuş ilçesinde belediye başkanı Mehmet Özeren, “Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız” dedi.

Fotoğraflar: DHA

Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da öğlen saatlerinde dört farklı noktada başlayan orman yangınları, altıncı gününe girdi. Havadan müdahalenin yetersiz kaldığı konusunda eleştirilerin sürdüğü yangınlar, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Bölgede çok sayıda zeytinlik ve bahçenin yanı sıra ormanlık alanda etkili olan yangın nedeniyle birçok ev kullanılmaz hale geldi. Manavgat’a komşu ilçeler Akseki, Gündoğmuş ve Alanya’nın bazı mahallelerine de sıçrayan yangında, yedi kişi yaşamını yitirdi.

29 mahallesi bulunan Gündoğmuş’un kırsaldaki yedi mahallesi de alevlerin tehdidi altında. Ortagonuş Mahallesi tamamen yanarken, Ümütlü, Senir, Çayırözü ve Narağacı mahalleleri tedbir amaçlı tamamen boşaltıldı.

‘Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır‘

Sabotaj iddialarını değerlendiren AKP’li Gündoğmuş Belediye Başkanı Mehmet Özeren şunları söyledi: “Vatandaşımız panik yapmasın. Helikopter ve uçak sayısı artırılacak. Yangına hızlı şekilde bugün müdahale edilecek. Yangınla ilgili vatandaşlarımız günlerdir nöbet tutuyordu. Kimse gelip burada sabotaj ateşi yakmamıştır. Yangının Ermenek ve Oymapınar barajları arasındaki yüksek gerilim nakil hattında rüzgar kaynaklı kıvılcım oluşup çıktığını düşünüyoruz. Savcılık bununla ilgili soruşturma yürütüyor. Gündoğmuş’un yanmaması lazım. Gündoğmuş yanarsa Batı Toroslar yanar, yangının önünü alamayız.”

Mahalleli tırmıkla önlemeye çalışıyor

Yangın tehdidi altındaki Manavgat’ın Ahmetler Mahallesi sakinleri ise gün boyu tırmıklarla gün boyu tampon bölge oluşturmak için mücadele etti. Kırsal alandaki bir mahalle olan Ahmetler’deki köylülere, Manavgat yaşayanlar da gelerek destek verdi. Mahalleye 2,5 kilometre kadar yaklaşan ormanlık alandaki yangının önünü kesmek isteyen mahalleli, sabah saatlerinden itibaren ormanla köy arasında tampon bölge oluşturmak için çalılık alanı tırmıklarıyla temizlemeye çalışıyor.

Gebece tarafındaki yangının Ahmetler’e doğru ilerlediğini belirten köy halkından eğitimci Mustafa Koç, “Tahliye edin” denmesine rağmen, halkın köyü terk etmediğini ve birlikte tampon bölge oluşturulması kararı alındığını anlattı. Hem köyde ikamet edenler hem de köy dışındakilerle ‘Tırmığını al da gel‘ kampanyasına destek veren gönüllülerin katılımıyla, ormanlık alanla yerleşim merkezi arasındaki çalılık, makilik yanabilecek alanda 40-50 metrelik tampon bölge oluşturarak yangının önünün kesilmesi hedefleniyor.