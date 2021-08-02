910 milyar lira borçluyuz!

Türkiye’de bankalar, finansman şirketler, varlık yönetim şirketleri ve TOKİ’ye toplam borç 967,6 milyar lira olarak hesaplandı.

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CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin’in CHP Grup Danışmanlığı verilerinden aktardığını göre borcu 737,1 milyar lirası bireysel (konut, otomobil, ihtiyaç dahil) krediler, 173,9 milyar lirası da kredi kartlarından.

Vadesinde ödenemediği için bankalar tarafından icraya verilen takipteki borçların da 14,2 milyar lirası tüketici kredilerinden, 5,3 milyar lirası da kredi kartlarından olmak üzere toplam 19,5 milyar lira.

Bankaların zamanında tahsil edemediği için takibe aldığı ancak daha sonra da varlık yönetim şirketlerine sattığı alacaklarından kaynaklanan borç mart sonu itibariyle 30,3 milyar lira. Taksitli konut alımları nedeniyle TOKİ’ye borç 26,4 milyar lira.

CHP’li vekilin Ulusal Yargı Ağı (UYAP) üzerinden aldığı bilgilere göre bu yıl 1 Ocak ile 29 Temmuz arasında icra ve iflas dairelerine toplam 4 milyon 112 bin yeni dosya geldi. Yeni gelen dosya sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 923 bin arttı. İcra dairelerinde derdest bulunan dosya sayısı ise bir yıl öncesine göre 1 milyon 806 bin artarak 22 milyon 521 bine çıktı.