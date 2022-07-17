Akşam Postası / 17 Temmuz 2022

Kılıçdaroğlu: Erdoğan, korkusundan özel tercüman kullandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD Bakanı Joe Biden’la görüşürken özel tercüman kullanmasının, ‘kendisi ve ailesiyle ilgili korku ve kaygı duymasından‘ kaynaklandığını söyledi.

İstanbul Aydın Üniversitesi, trollerin hedef gösterdiği Behramoğlu’nun işine son verdi

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 10 yılı aşkın süredir akademisyen olarak görev yapan şair Ataol Behramoğlu’nun görevine son verildi: “Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı.”

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ni dördüncü tamamladı

Filenin Sultanları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü tamamladı. Sırbistan bronz madalyanın sahibi oldu.

TTB’den 600 ton asbest barındıran geminin Aliağa’da sökülmesine tepki: Büyük risk!

Türk Tabipleri Birliği (TTB), bünyesinde 600 tondan fazla asbest olduğu iddia edilen Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin İzmir Aliağa’da sökülmesinin ‘halk sağlığı için büyük risk’ oluşturduğunu bildirdi.

CHP’li Toprak’tan F-16 uyarısı: NATO krizi kapıda

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Madrid’deki NATO Zirvesi ardından iktidarın ‘isteklerimizi kabul ettirdik’ iddiasının kısa sürede boşa çıktığını söyledi. NATO krizi uyarısı yaptı.

Sancar: Tek gerçek Türkiye partisi HDP’dir

Partisinin 3 Temmuz’da düzenlediği 5’inci Olağan Kongre sonrası ilk toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘HDP Türkiye partisi olamadı‘ suçlamasına yanıt verdi: “‘Türkiye partisi‘ sözünü eğer kullanacaksanız karşınızda tek gerçek Türkiye partisinin HDP olduğunu görürsünüz.”

Sıcaklık arttı, nem düştü: Muğla’ya üç günlük ‘orman yangını’ uyarısı

Muğla Valiliği, kentte üç gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı uyardı.

‘Nebati usulü’ kıyas: Burs 45 liradan 850 liraya çıkmış

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter’daki açıklamalarında 2002 bütçesiyle 2022 bütçesini ve öğrencilere verilen bursları karşılaştırdı.

Askeri malzeme taşıyan uçak Yunanistan’ın kuzeyine düştü: Sekiz kişi hayatını kaybetti

Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağının Yunanistan’ın kuzeyine düştüğü bildirildi. Sekiz kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

İran’da Hazar Denizi’ne giren iki Türk vatandaşı boğuldu

İran’ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrinde Hazar Denizi’ne giren aynı aileden iki Türk vatandaşı boğuldu.