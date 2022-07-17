Yönetmen Erden Kıral hayatını kaybetti

Kanal, Bereketli Topraklar Üzerinde ve Hakkâri’de Bir Mevsim gibi filmlerle tanınan yönetmen Erden Kıral, beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 80 yaşında hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Twitter

AA’nın aktardığına göre Kıral, yaklaşık 15 gün önce enfeksiyon dolayısıyla Kaş ilçesinde hastaneye başvurdu.

Tetkikler sonucu yoğun bakım ihtiyacı nedeniyle Kumluca’da özel hastaneye sevk edilen Kıral, burada tedavi altına alındı.

Tedavi sürecinde müdahalelere yanıt vermeyen yönetmen, beyin kanaması ve çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

İmza attığı filmler

Kocaeli Gölcük’te 1942’de doğan Kıral, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Seramik bölümünden mezun oldu.

Birçok sinema festivalinde jüri başkanlığı ve üyeliği yapan usta yönetmen onlarca ödül kazandı.

Kıral’ın imzasının olduğu filmler şöyle:

-Kumcu Ali Yaşar (1968)

-Kanal (1978)

-Bereketli Topraklar Üzerinde (1979)

-Hakkâri’de Bir Mevsim (1982)

-Ayna (1984)

-Dilan (1987)

-Av Zamanı (1988)

-Mavi Sürgün (1993)

-Aşk Üzerine Söylenmemiş Her Şey (1995)

-Ay Hikâyeleri (1996)

-Avcı (film, 1997)

-Baba (2000)

-Baba Evi (2001)

-Babam ve Biz (2002)

-Canım Kocacığım (2002)

-Yolda (2005)

-Vicdan (2008)

-Haliç (2010)

-Kuş (Yük) (2012)

-Gece (2014)