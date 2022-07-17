Filenin Sultanları, Milletler Ligi’ni dördüncü tamamladı

Filenin Sultanları, 2022 FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi’nde Sırbistan’a 3-0 mağlup oldu ve turnuvayı dördüncü tamamladı. Sırbistan bronz madalyanın sahibi oldu.

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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Ankara’daki turnuva kapsamında dün oynanan yarı final maçında İtalya’ya 3-0 yenilmiş ve bugün Sırbistan’la üçüncülük maçına çıkmıştı.

Ankara Spor Salonu’ndaki maçta Balkan ekibi, büyük bir çekişmeye sahne olan ilk seti 27-25’lik skorla hanesine yazdırdı. Sırbistan ikinci sette rahattı; 25-17’yle 2-0 öne geçti.

Filenin Sultanları üçüncü sette oyuna yeniden ortak olmayı başardı. Ancak başa baş giden son anlarda daha az hata yapan Sırbistan, seti 26-24 maçı 3-0 kazandı.

Saat 18:30’da Brezilya ve İtalya arasında final maçı oynanacak.