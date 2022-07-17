Sancar: Tek gerçek Türkiye partisi HDP’dir

Partisinin 3 Temmuz’da düzenlediği 5’inci Olağan Kongre sonrası ilk toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, ‘HDP Türkiye partisi olamadı‘ suçlamasına yanıt verdi: “‘Türkiye partisi‘ sözünü eğer kullanacaksanız karşınızda tek gerçek Türkiye partisinin HDP olduğunu görürsünüz.”

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Halkların Demokratik Partisi (HDP), kongre sonrası ilk toplantısını partinin Ankara Balgat’taki ek binasında yaptı. Toplantıda, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve çalışma programı netleşecek.

Eş Genel Başkan Mithat Sancar, açılış konuşmasında ülkenin ‘çoklu kriz’lerden geçtiğini söyledi.

Mezopotamya Ajansı’nın aktardığına göre, Sancar 3 Temmuz’daki kongreye dikkat çekti:

“HDP tam da bu çoklu krizlere karşı ülkede bütün sorunların çözüm olma iddiasıyla yoluna devam ediyor. Kongremizin bize verdiği en önemli görev de budur, direnmek bizim işimiz.”

‘Anahtar güç oranlar değil’

HDP’lilere yönelik saldırıların ‘HDP’yi yoldan alıkoymayacağını’ söyleyen Sancar, ‘anahtar gücün’ sadece oranlarla ilgili olmadığını belirtti: “Kobani kumpas davası, kapatma davası, çeşitli saldırılar yarın duruşması görülecek Deniz Poyraz arkadaşımızın katledilmesi gibi hain saldırılar bizi bu yoldan alıkoyamaz. Bizler hem siyasal programı olarak hem de sahip olduğu halk desteği ve gücü dolayısıyla bu ülkenin çözüm partisiyiz anahtar gücüyüz. Anahtar gücün sadece sayıyla, oy oranıyla ilgili olmadığını defalarca belirttik. Evet, sayısal gücümüz önemlidir çünkü bu kadar kuşatmaya ve saldırıya rağmen halkın desteğini almaya devam ediyorsak yürüdüğümüz yol doğrudur.”

‘Altı ayda berraklaşacak’

Eksiklik ve aksaklıklarının olduğunu söyleyen Mithat Sacar, “Bizim bu ülkeye vaadimiz gerçek demokrasiyi, kalıcı barışı getirmektir” dedi:

Sancar önümüzdeki altı aya dikkat çekerek şunları söyledi: “Önümüzdeki dönem, özellikle bu yılın sonuna kadar geçecek altı ay pek çok konuda tablonun berraklaşmasıyla ilgili işaretlerin ve gelişmelerin artacağı bir dönemdir. Bizler bu döneme en güçlü ve en kararlı şekilde hazırlanmak zorundayız. İşte sizler Parti Meclisi’ne (PM) yeni seçilen ve yeniden seçilen yoldaşlarımız bu tarihi sorumlulukla karşı karşıyadır. Çözüm biziz, sorunların tamamına çözüm programı sunacak birikimimiz var ve bu çözümleri hayata geçirecek kararlılığımız var. Hangi konularda ne tür çözümler önerdiğimizi şimdi buruda uzun uzun anlatmak istemiyorum ama esas bizim bu ülkeye vaadimiz gerçek demokrasiyi, kalıcı barışı getirmektir.”

‘Ortak vatanda, barış şartları’

HDP’nin ‘ortak vatanda barış şartlarını uygulayan tek parti’ olduğunu söyleyen Sancar, “Bu kanlı ve kirli kısır döngüyü kırma kararlılığındayız” dedi ve devam etti:

“Biz ortak vatanda, birarada barış içinde yaşamanın şartlarını hayata geçirecek tek partiyiz. Bu ülkede demokratik cumhuriyeti eşit yurttaşlık ve özgürlük temelinde inşa potansiyeli ve iradesi olan tek partiyiz. O nedenle çözüm gücümüz bizim siyaset programımızdan geliyor. HDP’nin yer almayacağı herhangi bir denklem ve senaryo bu ülkeyi yeni bir başlangıca taşıyamaz. Sadece 100 yıldır devam eden çoğu zaman çöküşlerle noktalanan kanlı ve kirli kısır döngünün yeniden üretilmesini sağlar. Bu kanlı ve kirli kısır döngüyü kırma kararlılığındayız bunu hem siyasal programımızla ve güçlü halk desteğiyle gerçekleştireceğiz.“

‘Ortak görüş değil ortak payda’

Sancar HDP’nin ‘Türkiye partisi olmadığı’ suçlamalarına da yanıt verdi: “Şu PM’ye bakarsanız Türkiye’nin bütün kesimlerini ortak payda esasına dayanarak bir araya getiren bir parti olduğumuzu herkes görebilir. Bizim ortak görüş değil, ortak paydadır esas aldığımız şey. Yani ortak paydada buluşmak şartıyla farklı kesimleri farklı inançları, farklı halk gruplarını bir araya getirebiliyoruz. Bu da HDP’nin gerçek kimliği ve en büyük gücüdür. Türkiye partisi sözünü eğer kullanacaksanız karşınızda tek gerçek Türkiye partisinin HDP olduğunu görürsünüz. Sadece PM değil aynı zamanda bu kongrede isimlerini duyurduğumuz danışma kurulumuz da aynı kaygılar ve amaçlarla belirlenmiştir. Bizler ortak görüşü değil ortak paydayı esas alarak oluşturduk PM ve Danışma Kurulu’nu.“

Kendileri gibi düşünmeyenlerle istişare etmenin görevleri arasında olduğunu belirten HDP’li Sancar, şöyle konuştu: “Toplumun bütün kesimleriyle diyalog kurma hedefimiz var bunda samimiyiz. Eğer Türkiye’de sorunların çözümü konusunda bizim anahtar güç olduğumuza dair şüpheler ve inançsızlıklar varsa bunları gidermek bizim görevimizdir. Bizim gibi düşünmeyenler de ortak paydada görüşüp istişare etmek temel ilkelerimizdendir. Çünkü demokrasiye ulaşmak, ülkede demokratik cumhuriyeti inşa etmek eşit yurttaşlık ve onurlu barışı sağlamak ancak bu çoğulculuğu bütün kökleriyle ve geleceğe uzanan dallarıyla kurmakla mümkün olacaktır. O nedenle amacı hedefi demokrasi, onurlu barış, eşitlik yurttaşlık olan bütün kesimleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Bunun için çaba sarf ediyoruz ve bunda da başarılı oluyoruz. HDP’yi dar bir alana sıkıştırmak isteyenler bunu başaramıyorlar. Başaramadıkça hırçınlaşıyorlar. Sadece fiziksel, hukuksal saldırılarla değil başka senaryolarla da HDP’yi daraltmayı önlerine hedef olarak koyanlar sürekli olarak kaybediyorlar. Hayır, HDP onların sıkıştırmak istediği dar alana girmeyecektir. Türkiye’nin bütün sorunlarına demokrasi, eşit yurttaşlık, özgürlük, kalıcı barış temelinde çözüm getirecek parti olma hedefinden asla vazgeçmeyecektir.”

‘Yeniden inşa etme programının temeli eşit yurttaşlık olmalı’

‘Yeniden inşa etme‘ programının ‘eşit yurttaşlık’ temelinde hedeflenmesi gerektiğini söyleyen Sancar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“İktidar, bu ülkeyi iflasa götürmektedir, bir çöküş yaşanmaktadır. Ekonomiyle ilgili verileri buradan tek tek saymaya gerek yok. Halkımız her gün sofrasında, sokakta her alanda bu çöküşün sonuçlarını zaten yakıcı bir biçimde yaşıyor, baskılar, zulüm, yasak olağanlaşan şiddet toplumu çözüyor. Oysa bir ülkede demokrasiyi kurabilmek için birlikte eşit yurttaşlık temelinde yaşayabilmek için öncelikle birbiriyle barış içinde yaşamayı beceren bir toplum olmak gerekiyor. Toplum olmadan demokrasi olmaz, barış kurulamaz. Bizler de bu ülkede toplumu eşit yurttaşlık ve demokratik cumhuriyet hedefleri etrafında sağlam bir şekilde yeniden inşa edebilmeliyiz. Yeniden inşa etme programını önümüze koyduk yeni bir toplumsal sözleşmeyi Türkiye’de en geniş kesimlerle birlikte oluşturmayı temel amaç olarak belirledik. Yeni bir başlangıç ancak yeni bir toplumsal sözleşmeyle olur. Bunun hedefi de eşit yurttaşlık temelinde, özgürlük temelinde demokratik cumhuriyet olacaktır.

‘Demokrasi ittifakı sadece belli partilerle sınırlı bir birliktelik değil’

Cumhuriyetin 2’nci yüzyılına girerken bunu gerçekleştirecek güç buradadır HDP’dir, HDP fikriyatındadır. HDP’nin inşa etmeye çalıştığı, bunun için büyük emek sarf ettiği demokrasi ittifakındadır. Önümüzü açacak sorunlardan, krizlerden çıkışın yolunu açacak şey tam da bu büyük ve kapsamlı demokrasi ittifakını kurmaktan geçiyor. Bu ittifakı ilmek ilmek kuruyoruz. İttifak sadece belli partilerle sınırlı bir birliktelik değil, kastettiğimiz demokrasi ittifakı bu ülkede haksızlıklara, adaletsizliklere, zulme ve sömürüye karşı en geniş kesimleri bir araya getirmektir.

Muhalefete ‘savaş politikası’ uyarısı

Muhalefeti ‘iktidarın savaş politikaları’na karşı uyaran Sancar, şunları söyledi: “Önümüzdeki dönem iktidarın kaybetme paniğiyle çeşitli tehlikeli senaryolara başvurma ihtimalinin de çok yüksek olduğu bir dönemdir. Bir yandan savaş senaryoları hazırlanıyor hatta senaryodan öte plan aşamasına geçmiş savaş hazırlıkları söz konusu. Suriye’ye özellikle Rojava’ya yönelik bir işgal saldırısı gündemde ama sadece o değil Kürtlerin her alanda kazanımlarına yönelik saldırılar da yine bu iktidarın varlığını sürdürmesinin en önemli yolu olarak görülüyor. Bizler demokrasi ittifakını her alanda savaş planlarına karşı bir barış ittifakı olarak kurmak zorundayız. Öte yandan kaos planlarıyla halkı yıldırmak ve halkın iradesini bir rehin alma planı da görünüyor. Kaos planlarını da boşa çıkaracak en önemli şey bizlerin kararlı bir demokrasi mücadelesini en geniş kesimlerle kurmamızdan geçiyor. Bütün toplumsal demokrasi güçlerine ve muhalefete buradan uyarıda bulunuyoruz; savaş planlarına, kaos senaryolarına karşı uyanık olalım. Bunları hep birlikte boşa çıkaracak ortak iradeyi gösterelim.”

Sancar’ın açıklamalarının ardından toplantı basına kapalı devam ediyor.