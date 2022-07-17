CHP’den, ’15 Temmuz’da neredeydiniz?’ suçlamasına fotoğraflı yanıt

İktidarın, ”15 Temmuz’da neredeydiniz?” diyerek hedef gösterdiği CHP’li milletvekilleri, fotoğrafla yanıt verdi.

Fotoğraflarda, CHP’li vekiller Uğur Bayraktutan, Bülent Tezcan ve Tufan Köse’nin darbe girişiminin yaşandığı gün saat 23:18 sıralarında Meclis’e ilk giden milletvekillerinin olduğu görülüyor. Fakat TBMM Başkanlığı, söz konusu anlara ait kayıtların tutulmadığını belirtti.

Fotoğraf: Cumhuriyet

İktidarın ‘FETÖ’ mensuplarıyla bozulan ilişkileri 15 Temmuz 2016’da başarısız darbe girişimiyle sonuçlandı. AKP’liler, darbe girişimin yaşandığı anlarda, CHP’liler başta olmak üzere muhalefet partisi mensuplarını, ‘darbeye kayıtsız kalmak’la suçluyor. Söz konusu suçlamalara CHP’liler fotoğrafla yanıt verdi.

İktidarın, CHP’lileri hedef alarak, “15 Temmuz’da neredeydiniz?” sorusunu yöneltmesine karşın darbe girişimi sırasında, saat 23:18 sıralarında Meclis’e ilk gelen milletvekillerinin CHP’li Bayraktutan, Tezcan ve Köse olduğu kamera görüntülerine yansıdı.

Güvenlik kameralarına ait görüntülerde kapıda bir süre görevlilerle tartışan vekillerin daha sonrasında Meclis koridorlarında yürüdüğü görülüyor.

Cumhuriyet’ten Sarp Sağkal’ın haberine göre; CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan da bu kayıtlar üzerine 15 Temmuz gecesi Meclis’e hangi milletvekillerinin geldiğini TBMM Başkanlığı’na sordu.

Görüntü var kayıtlar yok

Bayraktutan, saate göre giriş listesi istedi. TBMM Başkanlığı ise Bayraktutan’ın istemine “Milletvekillerinin TBMM Yerleşkesi ve Genel Kurul salonuna girişlerine ilişkin herhangi bir kayıt tutulmamaktadır” karşılığını verdi.

Aldığı yanıta tepki gösteren Bayraktutan şunları söyledi: “Biz o gün yoğun ısrarlarımız sonucu karanlık bir Meclis’e girdik. Bizlere ‘Darbeci’ diyenlerden eser yoktu. Bu bağlamda; hain darbe günü TBMM’ye gelen milletvekillerinin kayıt ve görüntülerinin yayımlanması hususunda verdiğimiz önergeye verilen cevap da ‘Kayıt yoktur’ şeklinde. İlk gelenler kendi vekilleri olsaydı, bu cevap böyle olmazdı, her yerde reklamını yaparlardı.”