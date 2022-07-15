Soylu duyurdu: 15 Temmuz paylaşımlarından iki gözaltı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iki yurttaşın 15 Temmuz’la ilgili Facebook paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığını açıkladı.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Soylu, akşam saatlerinde Twitter üzerinden İzmir’de bir yurttaşın 15 Temmuz darbe girişimini ‘senaryo’ olarak niteleyip küfrettiği Facebook paylaşımından dolayı gözaltına alındığını duyurdu.

Soylu, paylaşımın ekran görüntüsünü koyarak “Şeref yoksunu alçak” dedi.

Bakan daha sonra gece saatlerinde bir paylaşımdan dolayı daha Balıkesir’de bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

Soylu, paylaşım için ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’, ‘suç ve suçluyu övme’, ‘terör örgütü propagandası yapma’dan işlem başlatılacağını söyledi.

Bakan, yurttaşların ismini, ilk harfleri açık olmak üzere kapatırken fotoğrafları açık bıraktı.