Antalya’da son yedi yılda yabancılara 46 bin 663 konut veya işyeri satılmış

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek’in önergesine verdiği yanıta göre; Antalya’da 2015-2022 arasında 46 bin 663 konut veya işyeri yabancı kişilere satıldı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘faiz’ ısrarı enflasyonu rekor seviyelere taşırken, vatandaşlar negatif reel getiri ortamında birikimlerinin değerini korumak için gayri menkule yönelmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) haziranda açıkladığı verilere göre konut satışları geçen yıl mayısa göre yüzde 107,5 artışla 122 bin 768 oldu. Bu en hızlı yıllık artış olarak kayıtlara geçmişti.

Yabancılara konut satışlarıysa geçen yıl mayısa göre yüzde 235,7 artarak 5 bin 962 olmuştu. İlk sırayı 2 bin 451 konutla İstanbul alırken onu sırasıyla 1885 konut satışıyla Antalya ve 264 konut satışıyla Mersin izliyor.

Rus vatandaşları mayısta Türkiye’den 1275 konut satın aldı. Bunu sırasıyla 736 konutla İran, 617 konutla Irak vatandaşları izledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren CHP Antalya Milletvekili Rafet Zeybek, şunları sordu: “2015-2022 yılları arasında Antalya’da yabancılara satılan konut sayısı nedir? 2015-2022 yılları arasında Antalya’da yabancılara satılan konut yıllara ve ilçelere göre dağılımı nedir? 2015-2022 yılları arasında Antalya’da yabancılara satılan konutları alanların uyrukları nedir?”

Alanya ilk sırada

Bakan Kurum’un cevabına göre ilçe olarak en çok satış, 2 bin 275 konut veya işyeriyle Alanya oldu. Alanya’yı, Konyaaltı, Muratpaşa, Manavgat, Kepez takip etti.

Ülkelere göre de en fazla konut veya işyeri satın alan 12 bin 967’yle Rusya oldu. Rusya’yı 5 bin 18 ile Almanya, 3 bin 985’le İran, 3 bin 728’le Kazakistan, 3 bin 328’le Ukrayna, 2 bin 722’yle Irak takip etti.

‘Türkiye vatandaşları kiralık ev bile bulamıyor’

ANKA’nın aktardığına göre Bakan Kurum’un yanıtı sonrası Zeybek, şu yazılı açıklamayı yayınladı:

“Turizm başkenti olarak anılan Antalya’mızın 119 farklı ülkeden insanlar tarafından tercih edilmesi aslında bir bakıma kentin bu sıfatı gerçek manada hak ettiğinin en büyük göstergesidir. Ne var ki yabancı komşularımızın ev sahibi olabildiği şehrimizde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bırakın ev satın almayı, bütçelerine göre kiralık ev dahi bulamamaktadırlar. Endonezya’dan, Arjantin’den, Etiyopya’dan, Afganistan’dan, neredeyse tüm AB ülkelerinden ve hatta iç savaşın devam ettiği Yemen’den komşularımız var, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyan, toplum bilincine sahip ve saygılı tüm yeni komşulara açık ve hoşgörülü bir yerdir Antalya ve insanı.

Ancak bu durumun bir başka noktası ise AKP’nin başkanlık sevdası ile başlayan ekonomik krizin artık günümüzde daha fazla hissedilmesi sonucu artan enflasyonla bu ülke vatandaşlarının konut almak için zorlanmasıdır. Yıllarca amuda ya da özel sektörde çalışmış emekli ikramiyesiyle Antalya’da bir ev almak isteyen bir vatandaşımız ortalama bir evin ancak peşinatını ödeyebilir duruma gelmiştir. Krediyle ev alınması durumunda ise maaşının en az dört katı kadar kredi taksiti ödemesi gereklidir.

‘Konut sorununu Beştepe’deki bin odalı saraydan, kupon arazi dökümü çıkartarak yapamazsınız‘

Antalya’da ve ülke genelinde ev fiyatlarının astronomik artışı nedeniyle kiralarda gelir seviyesinin üzerinde artmaktadır. Antalya gibi yabancılarında talep ettiği bir şehirde ise ne yazık ki ev kiraları ortalama maaşların çok üzerindedir. Memurların tayin dönemi, üniversite öğrencilerinin kayıt sonrası barınması için ve yeni evlenen çiftlerin yuva kurması için bütçelerine uygun kiralık ev bulmak neredeyse artık imkânsız bir hal almıştır.

Vatandaşın en doğal barınma hakkını dahi sağlayamayan AKP iktidarı durumun vahametinin farkında değildir, halktan ve sorunlarından uzaktadır. Vatandaşın konut sorununu Beştepe’deki bin odalı saraydan, kupon arazi dökümü çıkartarak yapamazsınız. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Antalya’dan ev alan Sudan ve Dominik vatandaşı kadar alım gücü yoksa bu utanç AKP’nindir.”