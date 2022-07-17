Sıcaklık arttı, nem düştü: Muğla’ya üç günlük ‘orman yangını’ uyarısı

Muğla Valiliği, kentte üç gün etkili olması beklenen yüksek sıcaklık, nem oranının düşmesi ve ani şiddetli rüzgar nedeniyle orman yangınlarına karşı uyardı.

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Muğla Valiliği’nin açıklamasında, son meteorolojik değerlendirmelere göre üç gün boyunca hava sıcaklığının artacağı, nem oranının düşeceği ve ani şiddetli rüzgar beklendiği belirtildi.

Açıklamada valilikçe yasaklanan ormanlık alanlara girilmemesi, yol kenarlarına yangına neden olabilecek cam ve pet şişe, sigara izmariti gibi çöplerin bırakılmaması, anız, bahçe ve sera temizliği gibi hiçbir suretle orman yangınları açısından risk teşkil edecek ateş yakılmaması, orman ve diğer yangınlar açısından çok dikkatli davranılması istendi.

Olumsuzlukların bekletilmeden 112 Acil Çağrı Merkezi’ne iletilmesi konusunda daha duyarlı olunması istenen açıklamada, üç gün boyunca özellikle ormanlık alanların yakınlarında yangın riskini artıracak davranışlardan kaçınılması gerektiği vurgulandı.