İran’da Hazar Denizi’ne giren iki Türk vatandaşı boğuldu

İran’ın Mazenderan eyaletine bağlı Ramser şehrinde Hazar Denizi’ne giren aynı aileden iki Türk vatandaşı boğuldu.

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AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan aldığı bilgiye göre, beş kişilik Türk aile dün, Ramser’e bağlı Ketalom ve Sadatşehr kentleri arasındaki Miyanhale sahilinde Hazar Denizi’ne girdi.

Boğulma tehlikesi geçirdikleri bildirilen aile için acil yardım ekiplerinden yardım istendi.

45 yaşındaki baba L.S. ile 10 yaşındaki oğlu İ.S. boğularak hayatını kaybetti, ailenin diğer üç üyesi kurtarıldı.

İran resmi ajansı IRNA’ya açıklama yapan İran Kızılayı Ramsey şehri Başkanı Ali Muhammed Fazıli, cenazelerin Adli Tıp Kurumuna kaldırıldığını belirtti.