Askeri malzeme taşıyan uçak Yunanistan’ın kuzeyine düştü: Sekiz kişi hayatını kaybetti

Ukraynalı bir firmaya ait Antonov An-12 tipi kargo nakliye uçağının Yunanistan’ın kuzeyine düştüğü bildirildi. Sekiz kişilik mürettebat hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Reuters

Yunan Devlet Ajansı AMNA’nın haberine göre, Sırbistan’dan Bangladeş’e doğru yola çıkan uçak ‘tehlikeli madde’ taşıyordu. Bu nedenle, yetkililer uçağın dün gece düştüğü Kavala kentinin Palaiohoriou bölgesindeki tüm itfaiye güçlerinin ve ilk yardım ekiplerinin olay yerinden uzaklaşmasını istedi.

Patlayıcı madde konusunda uzmanlardan oluşan bir ekip uçağın taşıdığı yükün ne kadar tehlikeli olduğunu belirlemek ve alınacak tedbirleri kararlaştırmak üzere bölgeye gitti.

Pilot motor arızası bildirdi

Pilot, uçağın motorunda arıza olduğunu bildirerek acil iniş izni istedi ancak havaalanına varamadan motor havada alev aldı ve uçak Kavala’da yerleşim bölgesine yakın bir alana düştü.

Görgü tanıkları uçağın düşmesinin hemen ardından çok sayıda patlama sesi duyulduğunu ve yangın başladığını aktardı.

Yunanistan İklim Krizi ve Sivil Savunma Bakanlığı uçağın düştüğü yerde güvenlik çemberi oluşturulduğu ifade edildi. Antifilippoi ve Palaiohori sakinlerinden, uçağın düşmesi nedeniyle oluşan dumandan korunmak amacıyla cam ve kapılarını kapalı tutması istendi.

Yunan Silahlı Kuvvetleri’ne ait mayın temizleme ekiplerinin bölgede bulunduğu belirtilen açıklamada, Atina’dan da özel ekibin bölgeye yönlendirildiği kaydedildi.

Mayın da var

Sırbistan Savunma Bakanı Nebojsa Stefanovic, Sırbistan’ın Niş kentinden yerel saatle 20:40’ta kalkan uçağın Bangladeş’e gidiyordu. Amman, Riyad ve Ahmedabad’a da uğraması planlanan uçak, Bangladeş Savunma Bakanlığı’nın satın aldığı, Sırbistan’da özel bir firmanın ürettiği, içerisinde mayınların da bulunduğu 11,5 ton askeri malzeme taşıyordu.

Stefanovic, söz konusu patlayıcı malzemenin ihracatının yasalara uygun şekilde yapıldığını belirterek, Sırbistan Savunma Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alındığını ifade etti.