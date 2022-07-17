CHP’li Toprak’tan F-16 uyarısı: NATO krizi kapıda

Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı Erdoğan Toprak, Madrid’deki NATO Zirvesi ardından iktidarın ‘isteklerimizi kabul ettirdik’ iddiasının kısa sürede boşa çıktığını söyledi. NATO krizi uyarısı yaptı.

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Yazılı açıklama yapan Toprak, ABD Temsilciler Meclisi ve İsveç yargısından çıkan kararların, Rusya ve İran’dan gelen açıklamaların, F16-NATO ve Suriye konularında iktidarın söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını gösterdiğini söyledi.

İktidarın, ekonomide kendi eliyle felaket yarattığını ve bu tablodan kaynaklı zafiyetle, dış politikada da ‘öngörüsüz ve çaresizlik içinde’ olduğunu öne süren Toprak, ABD kongresi kararını değerlendirdi. Kararın Türkiye’nin ulusal saygınlığına karşı olduğunu vurguladı.

‘Dışlama planı’

CHP’li siyasetçi Türkiye’nin dış politika sahasında son dönemde yaşadıklarını NATO krizi uyarısıyla değerlendirdi: “ABD Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen teklifle, Türkiye’ye F-16 satışının ‘ABD çıkarlarına uygun olduğu ve Yunanistan hava sahasının ihlal edilmeyeceği’ koşuluna bağlanması, ulusal çıkarlarımızın ve saygınlığımızın yok sayılmasıdır! Kongre’deki yasal süreç henüz tamamlanmamış olsa da iktidar, bunu kabul etmeyeceğini net olarak dünyaya ilan etmelidir. F-16 satışı karşılığında ülke savunmasının, savaş uçaklarımızın Ege’deki harekât ve uçuş planlarının koşula bağlanması, ABD’nin kontrolünün ve ABD Başkanının taahhüdünün istenmesi, Türkiye’nin bağımsızlık ve egemenliğine büyük saygısızlıktır! Aynı yasada NATO üyesi ve müttefik Türkiye’ye F-35 ve S-400 yaptırımları sürdürülürken, Rusya’dan S-400 alan Hindistan’a yaptırım uygulanmamasının kararlaştırılması, iki yüzlü bir yaklaşımın ötesinde Türkiye’ye karşı düşmanca bir tavırdır. Bu adımlar, Rum-Yunan lobisinin ABD Kongresindeki uzantılarıyla birlikte Türkiye’yi NATO’dan dışlama planıdır.”

Aynı NATO Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ın ”Anı yaşa” telkininde bulunduğu telefon görüşmesinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İsveç-Finlandiya vetosunu kaldırdığını, buna karşılık İsveç’in üç gün önce Türkiye’nin iadesini talep ettiği bir kişi hakkında daha ret kararı verdiğini anımsatan Toprak yaşananların iktidarın dış politikadaki basiretsizliğini gösterdiğini savundu.

‘Harekat konusunda İran da ikna olmamış’

”Yaşanan gelişmeler Suriye’ye harekat konusunda ABD’den sonra Rusya ve İran’ı da ikna edemediğini gösteriyor” diyenToprak, 19 Temmuz’da İran’ın başkenti Tahran’da yapılacak üçlü zirve öncesinde Rusya ve İran’dan gelen açıklamaların Kuzey Suriye’de bir harekata karşı olduklarına işaret ettiğini belirtti.

‘Putin ve Reisi taahhüdü hatırlatır’

Toprak şu değerlendirmeyi yaptı: ”Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin, Tahran Zirvesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Astana, Soçi ve Moskova mutabakatlarında verdiği ‘cihatçıları İdlib’den tasfiye taahhüdünü’, Suriye’nin toprak bütünlüğü ve egemenliğine saygı sözünü bir kez daha hatırlatacaklarını öngörmekteyim. Ülkeyi sürüklediği ekonomik felaket tablosunu örtmek için dış politikayı malzeme yapan, içeride ‘diplomatik zafer’ masalları anlatan iktidar; aksine tavizler ve U dönüşleriyle ülkemizin saygınlığına hasar veriyor, zafiyete sürükleniyor.”