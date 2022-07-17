İstanbul Aydın Üniversitesi, trollerin hedef gösterdiği Behramoğlu’nun işine son verdi

İstanbul Aydın Üniversitesi’nde 10 yılı aşkın süredir akademisyen olarak görev yapan şair Ataol Behramoğlu’nun görevine son verildi: “Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı.”

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Behramoğlu, Kurban Bayramı’yla ilgili, “Canlıları keserek bayram olmaz” ifadesinin ardından dinci gruplar, yandaş basın ve trollerce hedef gösterildi.

Yapılan haberler ve yorumlarda Behramoğlu’nun İslam dinini hedef aldığı iddia edildi.

Şair Behramoğlu’nu AKP’li Milletvekili Alpay Özalan da hedef gösteren isimlerdendi:

“CHP kanalı Halk TV’de konuşan Ataol Behramoğlu, İslam ve Kurban Bayramı’nı hedef aldı. Milletin inancıyla uğraşmaktan asla vazgeçmiyorlar. CHP’yle ittifak yapanlar, bu rezaletin de ortağıdır.”

Üniversitedeki görevine son verdiler

Behramoğlu, 2011’den beri akademisyen olarak görev yaptığı İstanbul Aydın Üniversitesi’ndeki işine son verildiğini duyurdu.

Halk TV’ye konuk olan Behramoğlu, baskı altında işine son verildiğini söylerken; iktidara da dikkat çekti.

Şair Behramoğlu, şunları söyledi: “Ben bir akademisyenim. Benim Rus Dili ve Edebiyatı profesörü olduğumu çok az kişi bilir. İstanbul Üniversitesi’nden emekliyim ve özel üniversitelerde devam ediyordum. Baskı altında işime son verdiler. Bir kürsüm vardı, elimden alındı. Hala bu sıkıntılar her anlamda devam ediyor. İçerde ve dışarıda.

‘Ülkeyi yaşanmaz hale getirdiniz’

Bu insanlar bu ülkenin yakasını bırakmadan ölürsem mutsuz öleceğim. Yazıklar olsun size. Ülkeyi yaşanmaz hale getirdiniz. İki kilo patates 25 lira, bir kilo domates 15 lira. Yazıklar olsun.”

‘Din ve inanç özgürlüğüne saygılıyım’

Ataol Behramoğlu, dün sosyal medya hesabından kendisine saldıranlara yanıt verdi. “Samimi inanç sahipleri içinde incittiklerim varsa elbette özür dilerim” diyen Behramoğlu, şu mesajları paylaştı:

“‘Canlıları keserek bayram olmaz’ sözüm üzerine bana hakaret edenler, paramız pul oldu, sömürge ülke insan olduk sözümün farkında bile değiller. Demek ki sömürge insanı olmaya layıklar. Din silahşörlüğü yapacağınıza bağımsız kafalı insan olun. Hakaretler ise sahiplerine aittir.

Bütün dinlere karşı eşit mesafedeyim. Herhangi birine mensup olma mecburiyetinde değilim. Ben Özgür akla, insana, onun yaratıcısı yetilerine inanırım. Dinler de içinde olmak üzere düşünce ve inanç özgürlüğüne de elbette saygılıyım.

Benim derdim Kurban Bayramı’yla değil, bütün dünyada hayvanlara yapılan eziyet konusundadır. Bir başka canlının etine muhtaç olmadan, ona eziyet etmeden yaşanacak günler gelmesini özlemeye hakkım var. Söylemeye çalıştığım budur.

Bana hakaret ederek mutlu olanlar ya da görevlendirilenler, istiyorlarsa devam etsinler. Fakat bu konuda samimi olanlar varsa, unutmasınlar ki din duygusu öncelikle insana, senin gibi düşünmeyene de saygı gerektirir. Ben öyle öğrendim, öyle gördüm. Bu ülke böyleydi çünkü.

Samimi inanç sahipleri içinde incittiklerim varsa elbette özür dilerim. Hakaret etme seviyesizliğinde olanlar ya da bu konuda görevli olanlarıysa karanlıklarıyla baş başa bırakıyorum. Konu bu anlamda benim için artık kapanmıştır.”