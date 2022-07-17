Batırel enflasyonda ‘günün suçlusu’nu buldu: Finans profesörleri

Türkiye gazetesi yazarı Necmettin Batırel, yazısında yüksek enflasyon sorumlusunun, ‘kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılar’ olduğunu savundu.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Batırel’e verdiği yanıtta, ”Bir an şaka sandım. Vallahi demiş. Billahi demiş. Akıllarını yitirmeye başladılar” dedi.

Fotoğraf: Diken/CNN

Demirtaş’la katıldığı canlı yayında, “10 milyar doları şakkadanak satarım” çıkışıyla gündem olan Batırel, dünkü (16 Temmuz) köşe yazısında, “Bugün, içinde bulunduğumuz yüksek enflasyonun bir numaralı sorumlusu kamuoyunda bazı finans profesörü olarak bilinen yıkıcılardır. Bunlar sürekli Türk lirasının ve Türk ekonomisinin aleyhinde yıllarca yorum ve görüş yayınlayarak halkı zehirlediler” dedi.

Bu insanların ‘utanmadan hükümette suç bulduklarını’ söyleyen Batırel’in yazısının ilgili bölümü şöyle:

“Vatandaş bunları adam zannetti, korktu, elinde ne varsa yoksa dövize çevirdi, kendini garantiye aldığını zannetti. Oysa farkında olmadan enflasyon canavarını besledi, büyüttü şimdi herkesi yiyor. Bu köşede Türk’ün Türk’ten başta dostu yoktur, ‘Kendi paranıza güvenin onu yıkmayın’ diye söylemekten dilimde tüy bitti. Dinletemedim. Bugün bankalarda hala 138 milyar dolar tutuyorlar. Kurlar yükseldi, TL eridi. Peki kim kazandı? Türkiye düşmanları… Utanmadan hükümete suç buluyorlar. Halbuki bu para TL olarak kalsaydı, bugün ne kur baskısı olacak, ne de fiyatlar tavana çıkacaktı. Yatırımlar patlayacak, cari açık ve enflasyonun yerinde yeller esecekti… Gerçek suçlular ellerini kollarını sallaya sallaya dolaşıyor, hala ahkam kesiyor. Bu dünyada rahat etmek istiyorsan kardeşim dostunu düşmanını bileceksin. Körle yatarsan şaşı kalkarsın.”

‘Akıllarını yitirmeye başladılar’

Batırel’in yazısına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt veren Özgür Demirtaş, “Bir an şaka sandım. Vallahi demiş. Billahi demiş. Akıllarını yitirmeye başladılar” ifadelerini kullandı.