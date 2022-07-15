Prof. Özgür Demirtaş: Hükümetin politikaları Türkiye’yi felakete götürüyor

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, hükümetin politikalarının Türkiye’yi felakete götürdüğünü söyleyerek, “Bu yol yol değil” dedi. Demirtaş, ’99 yılın en kötü ekonomi yönetimi’ olarak adlandırdığı Tansu Çiller hükümetinin de artık ikinci sırada olduğunu söyledi.

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Küresel piyasalar ABD’de iki gün önce açıklanan zirve enflasyon verisi ile sarsılırken, doların diğer para birimleri karşısındaki güçlü duruşu sürüyor. Türkiye’deki ekonomi yönetiminin politikaları sonrası rekorlar kıran dolar/TL 17,50’yi de aşarak 2022 yılının zirvesine ulaştı.

Tüm bu gelişmeler karşısında önlem alınmaması Türkiye’nin beş yıllık kredi risk primini (CDS) yeni rekorlara taşıdı. Dün CDS’ler de 900’ü aşarak 2008 sonrası rekor tazeledi.

Finans profesörü Demirtaş, hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri kullanarak ülkeyi felakete götürdüğünü söyleyerek, “CDS’e dikkat etmesi gerekiyor hükümetin. Ya faizi artıracaklar ya da döviz, piyasa faizi aynen böyle…” diye yazdı.

Yüz kez yazdım.

Bin kez söyledim.



Bu yol yol değil. Hükümetin hiçbir ekonomi kitabında olmayan yöntemleri, Türkiye’yi felakete götürdü.



CDS’e dikkat etmesi gerekiyor Hükümetin.



Ya faizi artıracaklar ( bunca yıllık inatları boşa gidecek), ya da Döviz, piyasa faizi aynen böyle.. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) July 14, 2022

Demirtaş, enflasyonda rekorlar kıran Tansu Çiller hükümetinin cumhuriyet tarihinin en kötü yönetimi olduğunu ancak bu durumun artık değiştiğini söyledi.