Akşam Postası / 17 Şubat 2023

Kılıçdaroğlu: Yardımları denetleyeceğiz, seçim 18 Haziran’da

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerin 18 Haziran’da yapılacağını yeniden vurgulayarak Yüksek Seçim Kurulu’na çıkıştı.

Davutoğlu: 100 yardım TIR’ımıza el kondu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesine 100’e yakın yardım TIR’ı gönderdiklerini ancak bunlara el konarak depolara gönderildiğini söyledi.

‘Müteahhit avı’: Tutuklu sayısı 83’e çıktı, henüz tek bir yetkili hakkında işlem yok

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Dev banka: Erdoğan seçilirse dolar 36’ya çıkabilir

Britanya merkezli bankacılık devi Standard Chartered, Türkiye’de seçimleri Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan kazanır ve mevcut ekonomi politikalarını devam ettirirse dolar/TL’nin 36 seviyesine çıkabileceğini öngördü.

Tansu Çiller bağışı açıklama fırsatı bulamamış

Eski başbakan Tansu Çiller, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası için yayına bağlandığında bağışladığı miktardan bahsetmeyince izleyenlerin ‘kafası karışmıştı.’ Programdan önce 1 milyon lira bağışladığını söyleyen Çiller, yayındaki ‘aksaklık‘ nedeniyle açıklama fırsatı bulamadığını söyledi.

Seçim tartışması: Arınç’a anayasa yetmedi, ayet istedi

AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç, seçimin ‘bir defaya mahsus’ ertelenmesini isteyince Anayasa’nın ilgili maddesini hatırlatarak reddedenlerden bir de ayet istedi: “Savaş hali dışında olmazmış. Ayet-i kerime mi var? Allahtan korkun.”

Celal Şengör, Ahmet Ercan’ın ‘yakışıklı deprem’ iddiasını reddetti

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın “İstanbul’da şöyle yakışıklı deprem olsun, her tarafı bir yıksın geçirsin” dediğini iddia ettiği yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör bunu reddetti.

Diyanet, ‘depremzede evlatlık’ sorusuna ‘Evliliğe engel yok’ yanıtıyla infial yarattı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaşınca sosyal medyada infial yarattı.

Merkez Bankası eski başkanı: 30 milyar denetim dışına çıkarıldı

Eski Merkez Bankası (MB) başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, bankanın ‘Tek Yürek’ kampanyasındaki bağışla 30 milyar TL’yi denetim dışına çıkardığını söyledi.

İBB yetkilisi: 318 bina durduğu yerde çökebilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe, İstanbul’da acil olarak dönüşmesi gereken 318 bina olduğunu belirterek, bu binalar için “Durduğu yerde çökebilir” dedi.

Uzaktan eğitim kararından geri adım yok: Nisanda tekrar değerlendirilecek

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, yaza kadar tüm üniversitelerde uzak eğitim kararının nisan başında tekrar değerlendirileceğini açıkladı. Uygulamalı programlarsa yüz yüze eğitime devam edecek.

Borsa İstanbul’da dalgalanma sürüyor

Borsa İstanbul’da dalgalı seyir sürüyor. Güne düşüşle başlayan endeks daha sonra yükselerek artıya geçti.

Haluk Levent ile Deniz Akkaya arasında SBK atışması

Ahbap Derneği’nin kurucusu Haluk Levent, ABD’de ‘kara para aklamak’tan yargılanan ‘işadamı’ Sezgin Baran Korkmaz’la (SBK) bir fotoğrafını paylaşıp çeşitli iddialarda bulunan model Deniz Akkaya sosyal medyada atıştı. Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında dava açacağını söyledi.