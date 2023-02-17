Davutoğlu: 100 yardım TIR’ımıza el kondu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, deprem bölgesine 100’e yakın yardım TIR’ı gönderdiklerini ancak bunlara el konarak depolara gönderildiğini söyledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu. (AA)

Türkiye 6 Şubat’ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerle sarsıldı. 10 ili vuran depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bini aştı. Bölgeye gönderilen yardımlara el konduğu da görüldü. Öyle ki HDP, gönderdiği yardım TIR’larına el konduğunu, partili yardım görevlilerinin engellendiğini duyurmuştu.

TV5’te konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’ndan da benzer bir açıklama geldi.

Davutoğlu şunları kaydetti:

*100’e yakın TIR gönderdik bölgeye. Hiçbirinin üzerinde parti amblemi yok. El koyuyorlar ve depoya gönderiyorlar.

*Eşim dolayısıyla doktorların durumunu biliyorum o kadar çok müracaat geldi ki. ‘Gönüllü olarak gitmek istiyoruz, yardımcı olur musunuz’ diye… Gönüllü olarak giden doktorları bile bulundukları yerlerden geri döndürdüler, ‘İzniniz yok’ diye.