HDP’nin deprem kriz merkezine kayyım atama girişimi

HDP’nin aktardığına göre Kahramanmaraş Pazarcık’taki kriz koordinasyon merkezlerine kaymakamlık tarafından kayyım atanmak istendi.

Görsel: Twitter

Son güncellemeye göre Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6’lık yıkıcı depremlerde can kaybı 35 bin 418’e yükseldi.

Daha önce Ağrı’da HDP’li Patnos belediyesinin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlıkça el konmuştu.

HDP’nin Twitter hesabı üzerinden ‘Pazarcık Hasankoca Köyü’nde kurulan kriz koordinasyon merkezine kayyım atanarak dayanışma malzemelerine el konulmak istendiği’ yazıldı: “Pazarcık 10 gündür dayanışma ile ayakta duruyor. Dondurucu soğukta, zor koşullarda yardıma koşan insanlar kimi rahatsız eder? Elbette iktidarı!”

‘Bu ülkede tek bir şey serbest: Ölmek‘

Paylaşımdaki videoda tepki gösteren yetkili, konuşmasının bir kısmında şunları diyor: “10 gündür hiçbir yerde olmayan kaymakam ve askerleri bugün buraya gelerek, dediler ki: ‘Siz artık dayanışma göstermeyeceksiniz.’ Bu şunu gösteriyor: Bu ülkede insanların en zor zamanında birbirine kavuşması yasak arkadaşlar. Bu ülkede tek bir şey serbest: Ölmek.

Bu ülkede çok kolay ölebilirsiniz. Özgürsünüz ölmekte. Hemen ölebilirsiniz. Bununla ilgili devlet sizi güvence veriyor, imkan sağlıyor ama yaşayamazsınız. Yaşamak konusu bu ülkede kayyum konusudur. Kayyumun kendisi bugün burada ölümün fetvasını vermiştir.”

Buldan: ‘Gözaltına alacağız‘ diye tehdit ettiler

Engelleme girişimine ilişkin Diyarbakır Anemon Otel’de basın toplantısı düzenleyen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, şunları dedi: “Hasankoca Köyü’nde 10 gün boyunca gönüllülerimizin partili arkadaşlarımızın Pazarcık halkının dayanışma ruhuyla ortaya koyduğu büyük bir depoda yardım tırlarının malzemeleri boşalttığı bir yerde 10 gündür bütün Pazarcık halkına yardım ulaştırılmaya çalışıldı. Birkaç saat önce bize gelen bilgilere göre, Pazarcı’kın Kayyımı, Kaymakamı mülki amirlerle birlikte bu binayı basarak, yardımların toplandığı depoyu basarak orada çalışma yürüten arkadaşlarımıza ‘Burayı bize teslim edeceksiniz malzemeleri bizler dağıtacağız yoksa hepinizi gözaltına alacağız’ diye tehdit ettiler. Bu anlayış yıllardır devam ediyor. Bu anlayış bir kayyım anlayışıdır halka yapılan yardımların ulaşmaması için büyük bir titizlikle çalışan arkadaşlarımızı tehdit ettiklerin gördük.

Aldığımız bilgiye göre şu an oraya kolluk gitmiş, askerler yerleşmiş. Depremin ilk iki günü kolluğun, hükümetin, askerin ortada yoktu. Şimdi bakıyoruz, yardım malzemelerini engellemek için askerlerin kolluğun mülki amirlerin oraya gittiğine tanık oluyoruz. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. HDP olarak bütün illerden depremzedelere ulaştırılmaya çalışılan malzemelere her türlü engel başından beri çıkarıldı. Bugün son noktada artık o depoyu basarak ‘Buraya biz yerleşeceğiz, bizim emrimizdeki insanlarla birlikte çalışırsanız çalışırsınız, yoksa sizi gözaltına alırız’ demelerini asla kabul etmiyoruz. Özellikle Siirt ve Batman’dan gelen içerisinde odun kömür ve yakacak olan TIR’ları engellemesi ve AFAD’ın bunlara el koymasını asla kabul etmiyoruz. Antep’e giden TIR’lar AFAD tarafından durdurulmuş ve biraz önce aldığımız bilgiye göre AFAD’ın aynı zihniyetle aynı amaçla bu yardımlara el koyduğunun haberini alıyoruz.”