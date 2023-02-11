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Yaramazlara biraz batar!

HDP’li Peköz: Polis, yardım TIR’ımıza el koydu, üç kişiyi döverek gözaltına aldı

HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, HDP’nin İzmir’den Osmaniye’ye gönderdiği yardım TIR’ına polisin el koyduğunu ve ve üç kişiyi döverek gözaltına aldığını söyledi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

Ağrı’da HDP’li Patnos belediyenin deprem bölgesine ulaştırmaya çalıştığı yardım aracına kaymakamlık el koymuştu.


Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre polis bu defa ‘valilik izni olmadığı’ gerekçesiyle Osmaniye’ye gönderilen TIR’a el koydu.

Polislerin HDP Osmaniye İl Eşbaşkanı Celal Eker’i dövmesi üzerine deprem gönüllüleri tepki gösterdi. Bunun üzerine arbede çıktı.

TIR’a el koyan polis, TIR şoförü ile onunla birlikte yola çıkan yeğeni ve yardım dağıtımında gönüllü olarak yer alan Ömer Turhan’ı gözaltına aldı.

HDP Koordinasyon Merkezi’nin verdiği bilgiye göre Osmaniye’de HDP seçmeninin olduğu mahallere yeterince yardım dağıtılmadı ve bunun üzerine bölgeye yardım TIR’ı gönderildi.

‘Zulmünüzde boğulun’

Duruma Twitter hesabından tepki gösteren HDP Adana Milletvekili Kemal Peköz, şunları dedi: “Osmaniye’ye İzmir’den gönderilen ve parti binamız önünde dağıtılacakken güvenlik kuvvetleri insanları tartaklayıp TIR’ı alıp bilinmeyen bir yere götürmüş ve dağıtımı engellemiştir. Yardım etmeyen iktidar gönüllü yardımları da engelliyor. Zulmünüzde boğulun.”

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