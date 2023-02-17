Haluk Levent: Bizi yıpratmak için bir ekip kurulmuş

Ahbap platformunun kurucusu sanatçı Haluk Levent, kendilerini yıpratmak için bir ekibin kurulduğunu söyledi.

Haluk Levent

İlk günden itibaren deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren Ahbap Derneği, iktidar çevresinin organize saldırılarının hedefinde. Rekor bağış toplayan dernek, geçtiğimiz günlerde AFAD’a bağış çağrısı yapmıştı.

Buna rağmen platforma yönelik yoğun karalama kampanyası sürüyor. Levent, Twitter hesabından konuya dair şunları kaydetti:

“Bir ekip kurulmuş kim kurdurmuş bilmiyorum. Ahbap’ı yıpratmak için eski ne varsa yayma ve yayınlama kararı almışlar. Ben de bir karar aldım. Ben çalışmalarıma devam edeceğim. Ve bu sayfayı Ahbaplar yönetecek. Bu halk düşmanlarıyla muhatap olamam çünkü işlerimiz aksıyor.

Kim ne yaparsa kim ne yazarsa yazsın artık bu sayfadan cevap verilmeyecek. Sadece işimize yoğunlaşıp sizden gelen bağışları iyi projelerle sizlere sunmayı hedefliyoruz Deprem yaraları sarıldıktan sonra şeytanın yeryüzü temsilcilerine toplu cevap verip hesaplaşacağım.”