Haluk Levent, açıklamasını erkene çekti: Tıkanma noktasına gelmiştik

Ahbap platformunun kurucusu sanatçı Haluk Levent, bu akşam saat 10’da paylaşacağını duyurduğu açıklamasını erkene çekti: “Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler.”

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İlk günden itibaren deprem bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren Ahbap Derneği, iktidar çevresinin organize saldırılarının hedefinde. Rekor bağış toplayan dernek, geçtiğimiz günlerde AFAD’a bağış çağrısı yapmıştı.

Dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Ancak ilk günlerden beri bölgede olan ve yardım kampanyası düzenleyen Haluk Levent ”TV’ye bağlanmak istedim ama olmadı” diyerek 500 bin TL bağışladığını açıklamıştı.

Levent ayrıca bu akşam saat 10’da Twitter’dan bir açıklama yapacağını da duyurmuştu.

‘Acil konut yaptıracağız!‘

Sanatçı, ‘spekülasyonlar’ sebebiyle açıklamayı erkene çekti: “Bugün akşam saat 22.00 de bir açıklama yapacaktım. O kadar çok spekülasyon yapıldı ki herkes ama herkes toplanan bağışlara el konulacağını, Kızılay’a ya da Afad a aktaracağımı yazıp çiziyor. Olay daha çok büyümesin diye açıklamamı erkenden yapayım dedim.

Açıklayacağım durumdan önce şunu söyleyeyim. Sizin paranız benim namusum! Hiç kimseye kuruluşa vermem! Veremem! Kimse de benden istemedi! Şu an yüzbinlerce insan evsiz donuyor. İlk iş TOKİ ile görüştüm. Acil konut yaptıracağız! (Diken notu: Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da Haluk Levent gibi deprem bölgelerinde inşaatın ‘bir an önce’ tamamlanmasını söylese de bilim insanları bunun yanlış bir politika olacağını söylüyor.)

‘Sahadayız‘

Açıklayacağım konu şuydu: Son iki günde bazı işgüzarların sahada Ahbap faaliyetlerinin çalışmalarını aksatmaya yönelik girişimleri olduğunu gördük. Tıkanma noktasına gelmiştik. Dünden beri ilgili yerlere onları şikayetimizi belirttik. Sağ olsun yetkililer olayı çözdüler. Sahadayız.

Daha önce açıkladığımız planları harfiyen uygulayacağız. Bu bütçenin biraz daha fazla miktarı tekrar bağış olarak gelince acil eylem planımıza geçtik ve evi yıkılmış canlarımıza konut yaptırmaya karar verdik!