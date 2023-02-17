Dünya onların hazırladığı koreografiyi konuşuyor: 48 saatte tamamladık

ECE PİROĞLU

Trabzonspor’un İsviçre’nin Basel takımı ile oynadığı karşılaşmada bordo-mavililerin koreografisi dünya basınının gündemine oturdu. Taraftar grubu Vira’nın yöneticisi Muhammet Onur Yazıcı, 48 saatte hiç uyumadan yaptıkları koreografiyle dünyaya ‘birlik’ mesajı vererek, teşekkür etmek istediklerini söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off Turu ilk maçında Trabzonspor, sahasında Basel’i konuk etti.

Futbolcular, depremlerde kaybettiğimiz binlerce insanın yasını tutarak sahaya çıkarken, taraftarlar da aralarında Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı grupların bulunduğu isimlerle kol kola girdi.

Farklı takımların taraftarları maçı bir arada izledi

Her takımdan taraftarın kenetlenip tribünlerde her renkten takımın bayrağının dalgalandığı karşılaşmaya taraftar grubu Vira’nın hazırladığı özel koreografi damgasını vurdu.

Depremlerde yardımlaşma ve dayanışmayı temsil eden koreografide; arama kurtarma çalışmalarında Türkiye’nin yanında olan ülkelerin bayrakları yer aldı. Depremden kurtarılan bir bebeği kucağında taşıyan bir arama kurtarmacının kaskına ülkelerin bayrakları yerleştirildi.

Yıkılmış binalarda umut arayan iş makinelerinin de yer aldığı koreografiye, Meksika ordusunun Adıyaman’da üç kişinin kurtarılmasını sağlayan ve operasyonda hayatını kaybeden arama kurtarma köpeği Proteo da yerleştirildi.

Proteo’ya ‘teşekkür’ mesajıyla gösterilen saygı, Meksika başta olmak üzere dünya basınında geniş yer buldu.

HERMOSA POSTAL 🇹🇷🇲🇽🥺



Durante el partido de Europa League entre Trabzonspor y Basel, el equipo turco desplegó un tifo en el que, al parecer, se aprecia a Proteo, perrito rescatista mexicano que perdió la vida durante las labores de rescate en aquel país. 🥺🫶🏽🫶🏽 pic.twitter.com/NtM4S6ZJ0F — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) February 16, 2023

Tüm dünyanın konuştuğu koreografinin yaratıcılarından Vira’nın yöneticisi Muhammet Onur Yazıcı’yla konuştuk.

Tüm ülkenin bayraklarını kullanamadık

Kısa zamanda düşünüp hazırladıkları koreografiyle, dayanışma gösteren ülkelere teşekkür etmek istediklerini söyleyen Yazıcı, kısa sürede hazırlandığı için tüm ülkenin bayraklarını kullanamadıklarını ama vermeye çalıştıkları mesajın doğru anlaşıldığını düşündüklerini belirtti.

Yazıcı, dünyanın konuştuğu koreografiyi hazırlık sürecini şöyle anlattı:

“Normalde bu çalışmalar en az 10 günde tamamlanıyor ama biz yardımlar için Hatay’daydık. İki gün önce döndük ve döndüğümüz gibi bunun üzerinde çalışmaya başladık. Zor oldu ama kötü hava şartları altında çok kısa hazırlandık. Ressam Merve Sevim’in suluboyayla kağıt üzerinde yaptığı çalışmayı bilgisayara aktarıldı. Yaklaşık 40-45 kişi, 48 saat hiç ara vermeden çalışıp tamamladık.”

Yazıcı, vinçle montaj yaparken kar fırtınasına yakalandıklarını ve çok zorlandıklarını söyledi.

Kol kola zorlukların altından kalkacağız

Diğer takımların taraftarlarıyla kol kola girmelerine ilişkin de konuşan Yazıcı, ‘birlik’ mesajı verdiklerini aktardı:

“Türkiye’nin güçlü bir ülke olduğu, zor zamanlarda hep beraber kol kola girip, bütün bu zorlukların altından kalkabileceğimiz mesajını vermek istedik. Zaten koreografide de anlattığımız buydu. Hem dünya ülkelerine hem de Türkiye’ye milletimizin güçlü olduğunu göstermek.”