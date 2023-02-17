Merkez Bankası eski başkanı: 30 milyar denetim dışına çıkarıldı

Eski Merkez Bankası (MB) başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz, bankanın ‘Tek Yürek’ kampanyasındaki bağışla 30 milyar TL’yi denetim dışına çıkardığını söyledi.

Merkez Bankası 30 milyar lira bağışlamıştı. (Reuters)

İki gün önce, ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında yardım kampanyası düzenledi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

MB Başkanı Şahap Kavcıoğlu da bu yayına telefonla bağlanıp 30 milyar TL bağışlayacaklarını söylemişti.

Para biriminin ve para arzının istikrarından sorumlu MB’nin para bağışlaması şaşkınlıkla karşılanmıştı. Daha sonra bu bağışın Hazine’ye aktarılacak kar payından düşüleceği açıklanmış, hatta Kavcıoğlu ”Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi” demişti.

‘Bir cepten diğerine’

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya‘ya konuşan eski Merkez Bankası başkanı ve İYİ Parti Milletvekili Durmuş Yılmaz’sa, 30 milyar TL bağış kararını “Bir cepten alıp diğerine koyduğu doğru, ama denetim dışında bir yerden alıp diğerine koyuyor” cümlesiyle özetledi.

Yılmaz şunları dedi: “Merkez Bankası bu tür bağışları sene başında bütçesine koyma şekliyle yapabilir. Nitekim 21 ildeki Merkez Bankası Ormanları ve 1999 depremi sonrası yapılan evler de bu şekilde gerçekleşti. Sevda Cenap And Vakfı’nın müzik ödüllerine destek de yine aynı şekilde yapıldı. Bunlar bütçe içinde olanlar. Eğer elde ettiği kardan ödeyecekse, kurumlar vergisi beyanıyla vergisini ödeyecekti. Hazine’ye bu yolla gidecek, bütçe içinde dağıtılacak ve Sayıştay denetimine tabi olacaktı. Bir cepten alıp diğerine koyduğu doğru, ama denetim dışında bir yerden alıp diğerine koyuyor.”

Yılmaz ayrıca, bugüne kadar MB’nin böyle bir yardım kampanyasına katıldığına tanıklık etmediğini de dile getirdi.