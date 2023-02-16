Merkez Bankası, zaten Hazine’ye vereceği parayı ‘bağışlamış’

Merkez Bankası, dün düzenlenen ‘Türkiye Tek Yürek’ yardım kampanyasında açıkladığı 30 milyar liralık bağışın 2022 karından karşılanacağını açıkladı.

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10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası yaptı. MB’den 1999 depremi sonrası da bağış gelmişti ama dünkü durum sosyal medyada tartışma yarattı.

Reuters’a konuşan Merkez Bankası kaynakları, bankanın 30 milyar liralık bağışının 2022 karından karşılanacağını söyledi.

Zaten Hazine’ye geçiyordu

Merkez Bankası, her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı’na en büyük ortağı olduğu için genel kurulu sonrası temettü ödüyor. Nisanda düzenlenen genel kurullar sonrası bankanın karı ve oluşan temettü miktarı açıklanıyor. Temettü dağıtıldıktan ve bir miktarı ihtiyat akçesi hesabına aktarıldıktan sonra kalan para Hazine hesaplarına geçiyor.

Bu yıl da nisanda düzenlenecek genel kurulla Hazine’ye aktarılacak 2022 karının 30 milyar lirası depremzedelere bağış olacak.

Bankalarla arasındaki finansal aktivitelerden kar edebilen Merkez Bankası, geçen yıl kar ve yedek akçe avansı olarak Hazine’ye 49,3 milyar lira aktarmıştı.

Merkez Bankası Kanunu’na göre bağış yapılmasına Banka Meclisi karar verebiliyor.