Merkez Bankası başkanından 30 milyar savunması: Nebati’ye güvenmemiş

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, depremzedelerle ilgili yardımı, bankanın Hazine’ye aktarılacak karından yaptıklarını söyledi. Kavcıoğlu ”Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi” dedi.

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu. (AA)

10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı. En büyük bağışı 30 milyar TL ile Merkez Bankası yaptı. Para biriminin ve para arzının istikrarından sorumlu MB’nin para bağışlaması şaşkınlıkla karşılandı. ‘Bağış’la ilgili risklere işaret eden uzmanlar, bunun hibeden öte Hazine’ye aktarılacak karın öne çekilmesi olduğunu belirtmişti.

Eleştirilere Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu’ndan da yanıt geldi.

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Kavcıoğlu, yardımı bankanın Hazine’ye aktarılacak olan karından yaptıklarını söyledi.

Kararın hukuken doğru olduğunu söyleyen MB başkanı, ”Eğer bu parayı Hazine’ye aktarsaydık, Hazine başka bir alanda kullanabilirdi. Biz bu payı direkt olarak deprem bölgesine tahsis ettik” dedi.

‘Kimin parasını kime veriyorsunuz’ yorumlarını anlamsız bulduğunu belirten Kavcıoğlu, şunları söyledi: ”Bu para devletin parasıdır, milletin parasıdır. Milletin parasını da millete vermekten daha doğal bir şey yoktur. Biz pandemide de yangınlarda da yardım yaptık. 1999 depreminde de Merkez Bankası hem nakdi yardımda bulundu hem de okul yaptırdı. MB’nin 1999’da bu kadar kârı yoktu.”