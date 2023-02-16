İktisatçı Gürkaynak, ‘Tek Yürek’ kampanyasını tek kareyle anlattı

Ekonomi profesörü Refet Gürkaynak, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyasını fişi kendine takılı üçlü priz fotoğrafı paylaşarak anlattı.

Kampanyadaki bağışların büyük bölümün kamu bankaları ve Merkez Bankası’ndan gelmesi ‘kafaları karıştırmıştı.’

Fotoğraf: Twitter

10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin lira bağış toplandı.

Kampanyaya en yüksek bağışı 30 milyar lirayla Merkez Bankası yaparken, Türkiye Varlık Fonu’ndaki Ziraat Bankası 20 milyar lira, VakıfBank 12 milyar lira, Halkbank 7 milyar lira, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım da 1’er milyar lira bağış sözü verdi.

Yine TVF’ye bağlı Türk Telekom, THY, Borsa İstanbul ve Türkiye Sigorta da 2’şer milyar lira, Turkcell 3,5 milyar TL bağış yapacağını açıkladı. TVF’nin yönetimindeyse Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan var.

‘Şapka çıkarıyorum’

Öte yandan, en büyük bağışçılardan kamu bankaları daha iki ay evvel Hazine’den yüklü sermaye desteği almıştı. Merkez Bankası’ysa 30 milyar liralık bağışın zaten iki ay sonra Hazine’ye aktarılacak olan 2022 karından karşılanacağını açıkladı. Bir nevi kamunun kendi kendine bağış yapması anlamına gelen bu durum kafaları karıştırmıştı.

İktisatçı Refet Gürkaynak’sa bu duruma uygun gördüğü bir fotoğrafı, “Bunu kimin yaptığını bilmiyorum, şapka çıkarıyorum” mesajıyla paylaştı.