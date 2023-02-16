Merkez Bankası eski başekonomisti: 30 milyar lira ‘bağış’ın riskleri var

Merkez Bankası (MB) eski başekonomisti Hakan Kara, MB’nin 30 milyar TL’lik bağışının enflasyonu artırma riski taşıdığını söyledi.

Kara, ”Bu bir hibeden çok MB’nin gelecekte Hazine’ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir” dedi.

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10 ilde büyük yıkımın oluştuğu depremle ilgili dün ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 dün akşam ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlendi. Toplanacak yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayın sonunda toplam 115 milyar 146 milyon 528 bin TL bağış toplandı. En büyük bağışı 30 milyar TL ile Merkez Bankası yaptı.

Para biriminin ve para arzının istikrarından sorumlu MB’nin para bağışlaması şaşkınlıkla karşılandı.

MB eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, bu ‘bağış’ın riskinin enflasyon artışı olacağını söyledi.

Kara şunları söyledi: ”MB kamuya bağış yaptığında gider yazar, kârı azalır, Hazineye sonraki sene daha az kâr aktarır. Yani işlevsel anlamda bu bir hibeden çok MB’nin gelecekte Hazine’ye aktaracağı kârın bugüne çekilmesidir. Ne işe yarar? Bu sene kamu finansmanını rahatlatır, bütçe açığı ve kamu borcu geçici olarak düşük görünür, kamunun faiz harcaması azalır. Riski nedir? Öne çekilen bu transfer sonucu geçici rahatlama hissiyle kamu çok daha fazla harcama yaparsa enflasyonu artırır.”