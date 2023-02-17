Haluk Levent ve Deniz Akkaya arasında SBK atışması

Ahbap derneğinin kurucusu Haluk Levent, ABD’de ‘kara para aklamak’tan yargılanan ‘işadamı’ Sezgin Baran Korkmaz’la (SBK) bir fotoğrafını paylaşarak çeşitli iddialarda bulunan model Deniz Akkaya sosyal medyada atıştı. Haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında dava açacağını söyledi.

Haluk Levent ve Deniz Akkaya. (Instagram)

Haluk Levent, oyuncular Oktay Kaynarca ve Kenan İmirzalıoğlu’nun ‘Tek Yürek’ bağış kampanyası yayınında istenmediğine dair iddiaları yalanlanınca hatasını kabul ederek özür dilemişti.

Bu haberi Instagram’dan paylaşan Deniz Akkaya şu notu düştü: “Dünden beri kaç defa özür diledin acaba? Duruşsuzluk böyle bir şey… Saklayacak şeyi olmayan adam elif gibi dik durur. İki ay öncesinde dolandırdığın insanlar yayına çıkmak için bekliyor. Az kaldı, hazırlan.”

Akkay, daha sonra Levent’in kara para aklamaktan ABD’de tutuklu yargılanan Sezgin Batan Korkmaz’la bir fotoğrafını paylaştı. Bu paylaşımaysa “Sezgin Baran Korkmaz ile el ele bir insana para teslim eden insanlar cahildir! Bu bir özel uçak fotoğrafı değil, bu geçmiş davaları değil. Bu fotoğrafın açıklaması yoktur” notunu düştü.

5 milyon liralık dava

Akkaya’nın bu mesajlarına Levent’ten yanıt Twitter’dan geldi:

*Sayın cumhurbaşkanımızla da fotoğrafı olan Sezgin Baran Korkmaz’ın bütün parasını Ahbap üzerinden akladığımı yazıyor Deniz Akkaya. Yahu bu devletin denetimcileri, MASAK’ı, istihbaratı yarım akıllı mı? Siz biliyorsunuz da onlar bilmiyor?

*Bu sayfada yedi yıldır “Heyyooo…” deyip menemen yapıyorum, pasta yapıyorum evlerde günümü geçiriyorum dayanışma adına.

*Bir gün Sezgin Baran aradı, “Şirketimizin gecesine çıkar mısın” dedi. Kaç lira olur dedi. “Ben de ben para almayayım sen beş ailenin tüm sıkıntılarını çöz” dedim! Çözdü. Önce “Olmaz” demişti. Sonra sorunları çözdü. Ve aşağıda isimleri bulunan ailelerin tüm masraflarını ödedi. Ben de sözümü tuttum ve konsere çıktım. Eğer ki konser faturam çıkarsa şimdi rezil rüsva olmaya hazırım. Aileler ve Sezgin Baran’ın onlara yaptığı ödemeler:

Hacı Karagözoğlu ailesi

Fesih Araz (Üç aylık simit satın alındı)

Kars’ın köyünden Meydan Ali Demirel’in iki kızının yıllık yurt ücreti

Ağrı’da yatağa bağımlı Bertar’a hasta yatağı

İstismara uğrayan D.’nin bir yıllık okul ücreti.

*İşte bunlardan dolayı konseri verdim orkestra parası dahi almadım. Şimdi ben bu konularla ilgilenmeyeyim diyorum diyorum da olmuyor. Binlerce gönüllü var yanımda ve haber siteleri hemen haber yapıyor.

haluk Levent, Deniz Akkaya hakkında 5 milyon liralık tazminat davası açacağını da yazdı: “Deniz Akkaya. 5 milyonluk tazminat davası açıp depremzedelere kullanacağım. Mahkemenin takdiri kaç lira ise artık. Sonuçta zaten mahkum olacaksın. Ayıptır.”