Celal Şengör, Ahmet Ercan’ın ‘yakışıklı deprem’ iddiasını reddetti

Jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan’ın “İstanbul’da şöyle yakışıklı deprem olsun, her tarafı bir yıksın geçirsin” dediğini iddia ettiği yerbilimci Prof. Dr. Celal Şengör bunu reddetti.

Celal Şengör ve Ahmet Ercan. (AA)

Radyo Sputnik’te konuşan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Şengör hakkında şu iddiada bulunmuştu: “’Ya Ahmet abi, İstanbul’da şöyle yakışıklı (bir) deprem olsun, her tarafı bir yıksın geçirsin. Bu şehri biz yeniden kuralım’ dedi. Dedim ki, ’Ya Celal böyle bir şey olabilir mi? Bütün insanlar ölecek.’ ‘Temizlersin ya’ dedi. Sonuçta Celal böyle halüsinasyon görür aşağı yukarı deprem üzerine. Sürekli böyle… Ortaya durmaz. Sürekli olarak uçlarda durur Celal. Yapısı böyle.”

Ercan’ın bu iddiasına Şengör’den yanıt geldi.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Şengör şunları söyledi: “Tövbe böyle bir şey demedim. Desem sen bilirdin. Zaten ben o herifle yıllardır konuşmadım ki, herhangi bir şey söyleyeyim.”

Ercan’a tavsiye veren Altaylı’ysa şunları kaydetti: “Celal’i taklit edecekse bunu papyon takmaya başlayarak değil, bilim yaparak, makale yazarak yapsın.”