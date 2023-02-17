Demirtaş’tan Arınç’a tavsiye: Sizi hala dinliyorsa istifa etsin

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, seçimin ertelenmesi tartışmasını başlatan AKP’nin ‘özgül ağırlığı’ Bülent Arınç’ı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a istifa tavsiyesinde bulunmaya çağırdı.

Selahattin Demirtaş. (HDP)

Arınç, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından cumhurbaşkanlığı seçiminin 2024’e ertelenmesini istedi.

Anayasa’nın 78’inci maddesi, seçimin sadece savaş nedeniyle TBMM kararıyla bir yıl ertelenebileceğini söylüyor. Yani anayasaya göre savaş haricinde hiçbir nedenle seçim ertelenemez.

Bu nedenle Arınç’a yoğun tepkiler var. Demirtaş da Arınç’ı seçimi ertelemek yerine Erdoğan’a istifa tavsiyesinde bulunmaya çağırdı.

Demirtaş’ın açıklaması şöyle: “Sayın Arınç, sizi halen dinliyorsa ona deyin ki, istifa edip siyaseti bıraktığını açıklasın. Sandıkta yaşayacağı ağır hezimetten daha iyi bir siyasi son olur, kendisi için. On binlerce canımız gitti. Yüz binlercemiz yaralı, evsiz… İSTİFA etmesi için daha ne olmalı!”