Kılıçdaroğlu: Hepimiz tutuklanmaya hazırız, iyice not edin bunu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu” dedi.

Fotoğraf: CHP

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, geçen gün partisinin genel merkezinde yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki eksiklikleri dile getirip eleştirenleri “Her ne kadar siyaset yapılmasın diyerekten o bölgeye gidenler neredeyse miting yaparcasına benzer kalıpta sözlerle bir şekilde, bir yıkım siyaseti gerçekleştirseler de bunların hepsine cevap vereceğimiz bir zaman var. Bunları not ediyoruz” sözleriyle hedef almıştı.

Çelik’in sözlerine oyuncu Caner Cindoruk’un “Yazıklar olsun size hemşehrim. Beni de not edin” tepkisi kampanyaya dönüşmüştü. Aralarında oyuncuların da bulunduğu çok sayıda kişi Cindoruk’un paylaşımına ‘Beni de’ diyerek destek vermişti.

Kılıçdaroğlu, da Twitter’dan şunları yazdı: “Bu saraylılar milletçe nasıl bir ruh halinde olduğumuzu tam idrak edebilmiş değiller. Not ediyorlarmış! Not etseniz ne yazar? Siz hala anlamadınız, hepimiz tutuklanmaya hazırız. İyice not edin bunu. Ettiniz mi? Şimdi bir daha edin! Milletimize sataşmanızı hiç önermem.”