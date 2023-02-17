Tansu Çiller bağışı açıklama fırsatı bulamamış

Eski başbakan Tansu Çiller, ‘Türkiye Tek Yürek’ kampanyası için yayına bağlandığında bağışladığı miktardan bahsetmeyince izleyenlerin ‘kafası karışmıştı.’ Programdan önce 1 milyon lira bağışladığını söyleyen Çiller, yayındaki ‘aksaklık‘ nedeniyle açıklama fırsatı bulamadığını söyledi.

Tansu Çiller, bağış açıklamamıştı. (AA)

10 ilde büyük yıkımın oluştuğu ve 38 binden fazla yurttaşın hayatını kaybettiği depremle ilgili ATV, Fox TV, Kanal D, Kanal 7, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 ‘Türkiye Tek Yürek’ başlığıyla ortak canlı yayında bağış kampanyası düzenlemişti. Toplanan yardımlar, AFAD ve Kızılay’a verilecek.

Yayına bağlananlar arasından Tansu Çiller de vardı. Çiller, yayına bağlandıktan sonra başsağlığı dileyip teşekkür etti ancak bağışladığı miktarı açıklamadı. Daha sonra konuşmayan Çiller’in bağlantısının koptuğu söylendi. Hatta bağış yapmadığını savunanlar oldu.

Habertürk yazarı Fatih Altaylı’ya konuşan Çiller, 1 milyon lira bağış yaptığını söyleyerek tartışmaya şöyle açıklık getirdi:

“Yardım kampanyası yapılacağı söylenince, ben de ailem adına 1 milyon TL katkıda bulunmak istedim. Bunu da bildirdim ve parayı da yayından önce ilgili kuruluşa aktardım. Doğrusu yayına bağlanma niyetim de yoktu. Ancak bağlanmamın önemli olacağı, teşvik edici olacağı söylenince kabul ettim. Yayına bağladılar. Oldukça karışık, gürültülü bir ortamdı ve birtakım teknik sorunlar da vardı anladığım kadarı ile. Birkaç dakika konuştum ve telefon kapandı. Ben de bağışımı açıklama fırsatı bulamadım ve haklı olarak sanki bağışta bulunmamışım gibi bir algı oluştu. Bunu düzeltmek için yayını tekrar aradım ama yarım saat kadar ulaşmak mümkün olmadı. Sonunda ulaştım ve söyledim. Yeniden bağlanmak istemedim siz açıklarsınız dedim. Acun (Ilıcalı) bey de bunu açıkladı. Emin olunuz ki, bağışımı baştan yapmıştım.”