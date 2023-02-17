Diyanet, ‘depremzede evlatlık’ sorusuna ‘Evliliğe engel yok’ yanıtıyla infial yarattı

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinden verdiği yanıtta, konuyu evliliğe getirip ‘evlat edinenle evlatlık arasında evlenme engeli olmadığına’ dair bir İslam alimi görüşü paylaşınca sosyal medyada infial yarattı.
Din İşleri Yüksek Kurulu, “Depremzede çocuklar evlat edinilebilir mi” sorusuna sitesinde yanıt verdi. Burada Kuran’dan örnekler verilerek, ‘sevgiye, şefkate ve korunmaya muhtaç kimsesiz çocuklara yardım eli uzatılarak, topluma kazandırılması gerektiği’ söylendi.
Ancak yanıtta hukuki sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesinin İslam dininde kabul edilmediği belirtildi. Yanıtta bu görüşe destek olması için İslam alimi Ahmed el-Kurtubi’den bir alıntı paylaşıldı.
Alıntı şöyle: “Dinimizde kimsesiz çocukların bakım ve gözetilmesi tavsiye edilmiş olmakla birlikte hukukî birtakım sonuçlar doğuran bir evlatlık müessesi kabul edilmiş değildir. Buna göre, evlat edinenle evlatlık arasındaki bu ilişki sebebiyle bir evlenme engeli doğmadığı gibi, evlatlığın kendi öz anne babasının yerine, evlat edinenlerin nesebine kaydedilmesi de caiz değildir.”
Kurulun bu yanıtı sosyal medyada infial yarattı. Birçok kullanıcı Diyanet’in fetvasına sert tepkiler gösterdi.
Tepkilerin bazıları şöyle: