Diyanet, engelli hizmetli kadrosu için ‘imam hatip şartı’ getirdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 engelli kamu personeli alımında, hizmetli kadrosu için ‘imam hatip okullarından mezun olma’ şartı getirdi. Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, “Büro memurluğu yapacak bireyin imam hatip mezunu olmasının alakası nedir?” diyerek, bunun ‘kabul edilemez bir uygulama’ olduğunu vurguladı.

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı arasında imzalanan protokol hükümlerine göre ÖSYM tarafından yapılan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (EKPSS) tercih süresi 13 Ocak’ta bitecek.

ANKA’dan Ceylan Sağlam’ın haberine göre Diyanet İşleri Başkanlığı, ‘yardımcı hizmetler’ sınıfına alacağı personel için, ortaöğretim kurumlarının ‘imam hatip’ alanı ve dallarından mezun olma şartı getirdi.

Karara tepki gösteren Engelliler Konfederasyonu Başkanı Mustafa Özsaygı, konuya ilişkin şunları dedi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı en fazla kadroyu talep ediyor, fakat uygulamada çıkardığı suni ve ayrımcı uygulamalardan dolayı bu kadroyu boş bırakıyor. Atamalarla ilgili yönetmelikler var, bunlara herkesin uyması gerekiyor. Engellilerin atamalarında ayrımcılık yapıyor. Sayısı kendi hacmine göre, personel sayısına göre çok cüzi olan engelli kadrolarının bile doldurulmaması için sanki elinden geleni yapıyor gibi gözüküyor. Nedeni şu; Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat eden, tercih yapan tüm engelli memur adaylarına imam hatip mezunu olma şartı koşuyorlar. Bunu herkes için koyuyorlar. Büro memurluğu yapacak bireyin imam hatip mezunu olmasının alakası nedir? Bu, tamamen ayrımcı ve kabul edilemez bir uygulamadır. Dolayısıyla öncelikle Diyanet İşleri Başkanlığı’na müracaat edecek engelli memur adaylarının imam hatip mezunu olma şartı getiriliyor. Bu, kabul edilemez bir şey.”