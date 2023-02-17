Borsa İstanbul’da dalgalanma sürüyor

Borsa İstanbul’da dalgalı seyir sürüyor. Güne düşüşle başlayan endeks daha sonra yükselerek artıya geçti.

Fotoğraf: AA

BIST 100 endeksi, dün gün içinde 5.311 puana kadar yükselse de bu seviyeden gelen satışlarla kazançlarının önemli bir kısmını geri vermiş ve günü yüzde 1,17 artışla 5.008 puandan tamamlamıştı.

Bugün güne yüzde 1,42 azalışla 4.937,65 puandan başlayan endeks, 11:56 itibariyle 5.029 puanla yüzde 0,42 yukarıda.

Verilere duyarlılığın artmasıyla oynaklığın bir müddet daha gündemde kalabileceğini aktaran analistler, yurt içinde alınan tedbirlerin piyasalara yansıması ve Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin haber akışının izlenmeye devam edeceğini söyledi.