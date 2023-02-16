Açılışta hızlı yükselen borsa 5 bin puanın üstünde

Düzenlemeler sonrası dün yeniden açılan borsada yükseliş bugün de sürüyor. Endeks, açılışta yüzde 7,29 değer kazancıyla 5 bin puanın üzerine çıkarken, sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi.

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Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle geçen hafta çarşamba gününden itibaren işlemlerin durdurulduğu Borsa İstanbul’da düzenlemeler sonrası şirketler hisse geri alım kuyruğuna girdi.

Diğer yandan bireysel emeklilik sistemi (BES) portföyündeki borsa katkısındaki değişiklikle borsaya 10 günde 10 milyar TL gireceği hesaplanıyor. Merkez Bankası da tahvil alımını duyurdu.

Tüm bu gelişmeler borsada yükselişi getirdi ve dün tavana yaklaşıldı.

Yükseliş bugün de sürüyor. BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 7,29 değer kazancıyla 5 bin puanın üzerine çıkarken, sonrasında kazançlarının bir kısmını geri verdi.

12:55 itibariyle borsa yüzde 1,68 yukarıda.