‘Rapor gelmedi’ diyen Kahramanmaraş belediye başkanını belgeler yalanladı

BİLAL ÇELİK

Jeoloji Mühendisleri Odası’ndan (JMO) depreme ilişkin kendilerine bir rapor iletilmediğini iddia eden Kahramanmaraş Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’ü belgeler yalanlıyor.

Güngör’ün raporun gittiği isimler arasında yer aldığı ortaya çıkarken, JMO yetkilisinin de katıldığı bir toplantıda ‘fay tespit etme’ tekniğini “Çukur” diyerek küçümsediği ve mühendisleri ciddiye almadığı belirtildi.

Kahramanmaraş depremin merkeziydi. (AA)

Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası il temsilciliği, belediyelere depremle ilgili rapor sunduklarını ama yeterince ciddiye alınmadıklarını açıklamıştı. Hatta Güngör’ün “Çalışma yapmaya gerek yok” dediği öne sürülmüştü.

Güngör’se bunun üzerine Habertürk yazarı Nagehan Alçı’ya arayarak, “Kahramanmaraş Jeoloji Mühendisleri Odası’nın böyle bir raporu yok. Rapor olmadığı gibi haliyle benim böyle bir söylemim de yok. Siz bana bu yönde bir soru yöneltmiştiniz, ben yeniden açıkça beyan etmek isterim ki bu iddia tamamen gerçek dışıdır” demişti.

Güngör’ün bu sözleri 2 Haziran 2022’de Kahramanmaraş’taki il koordinasyon kurulu toplantısına katılan jeoloji mühendislerinin tepkisini çekti.

Öte yandan Güngör inkar etse de aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da olduğu siyasi liderlere ve birçok yöneticiye bu raporun gittiği ortaya çıktı. Raporun gittiği isimler arasında Güngör de yer alıyor.

Raporun gönderildiği isimler. (TMMOB)

Raporu hazırlayanlar arasında yer alan Kahramanmaraş JMO temsilcilerinden Volkan Dalyan, belediye başkanıyla arasında bir toplantıda geçen konuşmayı da anlattı. Toplantıya diğer sivil toplum kuruluşlarından temsilciler de katılmıştı.

Diken’e konuşan mühendis, raporun Güngör’e de gittiğini ancak bunu ciddiye almadığını anlattı.

Fay bulma tekniği ‘çukur’muş

Dalyan’ın anlattığına göre 2 Mart 2021 tarihli bu rapor, dokuz ay önceki il koordinasyon kurulu toplantısında gündeme geldi. Toplantıdaki JMO temsilcisi Dalyan, “Kahramanmaraş hakkında bir rapor sunduk, bu raporda da belirttiğimiz gibi Kahramanmaraş şehrinde 100 yılı aşan bir süredir geciktiği bilinen ve çok yıkıcı bir deprem bekleniyor” diye uyardı ve bu konuda çalışmanın olup olmadığını sordu.

Dalyan, Güngör’ün yanıtının şöyle olduğunu belirtti: “Lütfen yanlış anlamayın ama belediyeye eline çantayı alan ve uzman olduğunu söyleyen her gün kaç kişi geliyor biliyor musunuz…”

Buna göre, itirazlar üzerine yeniden söz alan Güngör, deprem tespit tekniklerine inanmadığını da kaydetti: “Başkanım ben açıkçası bunun tespitinin ve çalışmanın bir çukurla yapılabileceğine inanmıyorum.”

JMO temsilcileri Güngör’ün bu sözlerine tepki göstererek şunları da söyledi: “Sayın başkan çukur dediğiniz ‘Paleosismolojik’ hendeklerle San Andreas Fayı gibi birçok dünya üzerindeki fay tespit edilmiştir. Bu bilime inanmamak sizin tercihiniz. Teşekkürederim.”