Akşam Postası / 17 Mart 2023

Erdoğan: Finlandiya’nın NATO üyeliği için Meclis’teki süreci başlatmaya karar verdik

Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yle Ankara’da ortak basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO üyeliğine ilişkin Meclis’teki onay sürecini başlatmaya karar verdiklerini söyledi.

Lisansı yenilenmeyen DW Türkçe, ofisini kapatıyor

Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin Türkçe servisi (DW Türkçe), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışma lisansını uzatmadığı için Türkiye’deki ofisini kapatıyor.

HÜDA-PAR’ın yoruma bile tahammülü yok: Sencar’ın görüşü aktarılan habere sansür

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar’ın AKP’nin Hür Dava Partisi’yle (HÜDA-PAR) ittifakına anlam veremediğini belirttiği haber sansürlendi. Karar, HÜDA-PAR’ın talebi üzerine alındı.

Yiğit Bulut Reuters haberine köpürdü: Eskiye dönmeyeceğiz

Ekonomi başdanışmanı Yiğit Bulut, Reuters haber ajansının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘yeni ekonomi modeli’nden vazgeçeceğine dair haberini hedef aldı.

Dün ‘Çekilirim’ diyen Muharrem İnce, bugün ‘Kesin adayım’ dedi

Dün millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu lehine çekilebileceğini söyleyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, bugün ‘kesinlikle’ aday olacağını söyledi.

70 kişiye mezar olan sitenin müteahhidi Kızılay şube başkanı çıktı

Adıyaman’da yıkılan Süeda Kent Sitesi’nin müteahhidi Mehmet Murat Bulut tutuklandı.

‘Saray’ın deprem hesabı CHP’den 22 milyar dolar düşük

Cumhurbaşkanlığına göre 6 Şubat’ta meydana gelen iki depremin Türkiye ekonomisi üzerindeki toplam yükü 2 trilyon lira, yani yaklaşık 104 milyar dolar.

Musevi öğrencilere ‘Nazi selamı’na soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı topluca ‘Nazi selamı’ vermesi hakkında soruşturma başlattı.

AKP 11 bakanı deprem bölgesinde liste başına yazacak

AKP, kabinedeki 11 bakanı deprem bölgesindeki illerde milletvekili listelerinin birinci sırasından aday göstererek destek kazanma peşinde.

Uzmanı anlattı: 40 senelik banka, 40 saatte nasıl çöktü?

ABD’deki Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) çökmesinde, 2022’de faizlerin yükselmeye başlamasıyla elindeki hazine kağıtlarının değerinin düşmesi etkili oldu.

Savcı Sayan ‘Erdoğan’ın talimatıyla’ istifa etmiş

AKP’li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘emriyle’ milletvekili olmak için görevinden istifa ettiğini söyledi.