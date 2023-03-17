Lisansı yenilenmeyen DW Türkçe, ofisini kapatıyor

Almanya merkezli yayın kuruluşu Deutsche Welle’nin Türkçe servisi (DW Türkçe), Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çalışma lisansını uzatmadığı için Türkiye’deki ofisini kapatıyor.

Fotoğraf: Deutsche Welle

Geçen yıl televizyon yayıncılığı lisansı için başvuru yapmadığı gerekçesiyle DW Türkçe’nin sitesine erişim engellenmişti.

DW Türkçe’ye o tarihten beri VPN’le ya da başkaca linklerden erişiliyor.

Halk TV yazarı İsmail Saymaz, DW Türkçe’nin yabancı şirket temsilciliği olarak ofis açmasını mümkün kılan çalışma izninin uzatılmadığını yazdı.

Buna göre iki yıllık çalışma izninin uzatılması için geçen şubatta Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na başvuran DW Türkçe’ye faaliyet alanını yanlış seçtiği gerekçesi gösterilerek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın görüşü doğrultusunda 10 gün önce ret yanıtı verildi.

Diken’in edindiği bilgilere göre karar yayın kuruluşuna tebliğ edildi; irtibat bürosu ay sonunda kapanacak. Büronun kapanmasıyla gazete çalışanları önce telifli modele geçirilecek ardından da bir basın şirketi kurulmaya çalışılacak.