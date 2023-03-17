Musevi öğrencilere ‘Nazi selamı’na soruşturma

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, liseler arası futbol müsabakasında Üsküdar Amerikan Lisesi futbol takımı oyuncularının, Ulus Özel Musevi Lisesi oyuncularına karşı topluca ‘Nazi selamı’ vermesi hakkında soruşturma başlattı.

Üsküdar Amerikan Lisesi. (Fotoğraf: Wikipedia)

14 Mart’ta oynanan liseler arası futbol maçında Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerinin Ulus Özel Musevi Lisesi öğrencilerine karşı Nazi selamı verdiği görülmüştü. Üsküdar Amerikan Lisesi’yse sadece bir öğrencinin selamı verdiğini savundu.

NTV’nin haberine göre okul öğrencilerinin Nazi selamını topluca verdiği belirtilirken, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü de olay hakkında soruşturma başlattı.

Üsküdar Amerikan Lisesi de olayla ilgili öğretmen, öğrenci, çalışan ve mezunlardan oluşan bir araştırma komisyonu kurulacağını duyurdu.

Nazi selamı

Nazi selamı, Almanya’da 1920-45 arası faaliyet gösteren aşırı sağcı Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi üyeleri tarafından partinin lideri Adolf Hitler’e itaati göstermek için benimsenen bir selam şekli. Avrupa’nın bazı ülkelerinde suç sayılırken dünyada da büyük tepki çekiyor.

Nazilerin Yahudi soykırımında (Holokost) en az 6 milyon kişi hayatını kaybetti.